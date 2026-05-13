¿Dónde depositar las facturas para la Lotería Fiscal? Estos son los puntos habilitados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer sorteo de la Lotería Fiscal Regional repartirá $440 mil en premios con el fin de incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.

La Dirección General de Ingresos (DGI) reiteró que el cierre oficial de la fase de recolección de sobres con facturas para el primer sorteo de la Lotería Fiscal Regional será este viernes 15 de mayo de 2026.

La entidad explicó que procederán a retirar todas las urnas habilitadas a nivel nacional de manera simultánea, por lo que se instó a depositar los sobres antes de la fecha indicada.

Requisitos estrictos para los sobres

La entidad señaló que el proceso de selección será riguroso.

Los ciudadanos interesados en participar deben cumplir estrictamente con las siguientes pautas antes del retiro de las urnas:

- Contenido: Cada sobre debe incluir no menos de cinco facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

- Formato físico: Sobres de color blanco o papel manila, tamaño carta o más pequeños.

- Restricciones: No se aceptarán sobres de otros colores, tamaños mayores, ni decorados con stickers u objetos llamativos.

- Datos externos obligatorios: Nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico y número telefónico.

Ahora los sobres solo podrán ser blancos o color manila. Tomada de X

Distribución de premios

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que cada una de las cuatro regiones participantes contará con su propia tómbola y distribuirá un total de $110,000. La bolsa global asciende a $440,000.

Los 25 premios por región se dividen de la siguiente manera:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

Los participantes solo podrán ganar un premio por sorteo regional.

Cronograma oficial de sorteos

Los sorteos públicos iniciarán la próxima semana en diversos centros comerciales del país:

Martes 19 de mayo (Región #1 - Panamá): Los Andes Mall.

Jueves 21 de mayo (Región #2 - Panamá Oeste, Colón y Darién): Westland Mall, Arraiján.

Martes 26 de mayo (Región #3 - Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): Federal Mall, David.

Jueves 28 de mayo (Región #4 - Herrera, Los Santos y Coclé): Paseo Central, Chitré.

Ubicación de las urnas disponibles

Los ciudadanos tienen hasta el viernes para depositar sus sobres en los centros comerciales habilitados.

En la ciudad capital destacan Albrook Mall (Magic Zone, Carrusel, Zona del Canguro), Altaplaza (Nivel 1), Towncenter (Food court M3), Soho Mall (Planta baja), Megamall y Los Pueblos.

En el interior del país operan puntos en Plaza Terronal, Colón 2000, Santiago Mall y las sedes de los sorteos en Federal Mall, Westland Mall y Los Andes Mall.