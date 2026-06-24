Dos candidatos buscan este jueves la presidencia de Apede

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) llevará a cabo este jueves 25 de junio de 2026 la escogencia de su próximo presidente.

Para esta contienda electoral, se presentan dos candidatos para presidir el gremio empresarial: Alberto López Tom y Walter Thomas Luchsinger Jr.

Las votaciones se llevarán a cabo este jueves en el salón Presidencial de Apede, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Para las 7:00 p.m. está programado el anuncio de los resultados.

La toma de posesión del nuevo presidente, para el período 2026-2027, se llevará a cabo el 30 de julio.

La actual presidenta de Apede es Giulia De Sanctis, quien cumple este 2026 su segundo año al frente del gremio.

Propuestas

De cara al desarrollo del país, López destaca en su plan de trabajo crear un Observatorio Judicial de Apede, argumentando que la corrupción judicial es una de las principales barreras para el desarrollo económico, la atracción de inversión y la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre otros puntos, se plantea establecer un monitoreo sistemático del desempeño de jueces y magistrados: tiempos de resolución, tasas de revocación de sentencias en apelación, ausentismo, y cumplimiento de obligaciones de transparencia.

Por otro lado, propone lanzar una campaña permanente de valores cívicos con presencia en medios, redes sociales y comunidades educativas.

También emitir pronunciamientos periódicos evaluando la alineación de las políticas públicas vigentes con la Visión País 2050 de Apede.

Asimismo, maximizar el uso del trabajo técnico del Centro Nacional de Competitividad en conjunto con el informe económico mensual de Apede, dirigido a la membresía y con difusión pública.

Por su parte, entre otras áreas que buscan destacar, la nómina que lidera Luchsinger presenta propuestas para incentivar la participación del talento joven.

Se plantea realizar foros y talleres estratégicos dirigidos a estudiantes de secundaria y universitarios, con la finalidad de inspirar su espíritu emprendedor, inculcar los principios de la libre empresa y dotarlos de habilidades digitales de vanguardia.

Otra propuesta es evitar la dilución mediática y concentrar los pronunciamientos institucionales del gremio de forma directa en los grandes temas estructurales de gobernabilidad, economía, libre empresa y democracia.

De igual forma, se busca presentar posiciones firmes frente a la corrupción, burocracia ineficiente y respeto a la seguridad jurídica, impulsando la digitalización gubernamental como herramienta de transparencia y desburocratización.