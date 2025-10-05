Panamá, 06 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Dubái reúne a líderes marítimos en torno a la sostenibilidad y la cooperación internacional

    José González Pinilla
    La Organización Marítima Internacional (OMI), presidida por el panameño Arsenio Domínguez, estuvo presente. Cortesía/OMI

    Dubái fue sede esta semana del Evento Paralelo al Día Marítimo Mundial 2025 (WMDPE), una cita que congregó a autoridades, expertos y representantes de la industria para debatir sobre los retos ambientales y tecnológicos del sector marítimo y “explorar oportunidades” de cooperación internacional.

    La reunión, celebrada del 30 de septiembre al 1 de octubre y organizada por el Ministerio de Energía e Infraestructuras de Emiratos Árabes Unidos junto con la Organización Marítima Internacional (OMI) que es presidida por el panameño Arsenio Domínguez, combinó una exposición de innovación marítima con cinco paneles de debate sobre sostenibilidad, regulación y futuro del transporte marítimo.

    Así lo detalló la OMI en un comunicado. Entre los temas abordados, destacó, estuvieron la descarbonización de la industria naviera, las estrategias frente al cambio climático, la lucha contra la contaminación por plásticos marinos, y el impacto que tendrá el nuevo tratado global sobre biodiversidad marina en alta mar.

    Evento Paralelo al Día Marítimo Mundial 2025 (WMDPE). Cortesía/OMI

    También discutieron la necesidad de fortalecer la capacitación de los trabajadores marítimos y de impulsar una “economía azul” que “equilibre desarrollo y protección de los océanos”.

    El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, señaló que la transición ecológica del sector no solo plantea desafíos, sino también oportunidades en ámbitos como la logística, la inteligencia artificial, el derecho marítimo y la formación profesional.

    El encuentro concluyó con el traspaso de la bandera del WMDPE a la República de Corea, que será anfitriona del evento en 2026, en la ciudad portuaria de Busan.

    José González Pinilla

    Editor

