    REUNIÓN

    Economía azul: Panamá lanza iniciativa para fortalecer el sector pesquero

    José González Pinilla
    Reunión de la ARAP y PNUD. Cortesía/ARAP

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revisaron este martes los detalles previos al lanzamiento del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Pesquero, una iniciativa que contará con financiamiento externo no reembolsable y que será ejecutada por la institución a partir de este año.

    En la reunión estuvieron presentes Bettina Woll, representante residente del PNUD; Jessica Young, oficial de Programa – Naturaleza, Clima y Energía del PNUD Panamá; el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, y el subadministrador, Gerardo Irimia.

    “Este importante respaldo internacional representa un voto de confianza en la gestión que Panamá viene impulsando en materia de sostenibilidad, seguimiento y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, destacó la ARAP.

    El proyecto incluirá apoyo a la pesca de palangre, el fortalecimiento de la pesca industrial de camarón y componentes de respaldo a la pesca artesanal y a las comunidades costeras.

    Las autoridades subrayaron que este financiamiento forma parte de un programa de impulso a la economía azul promovido por el PNUD, que beneficia a un grupo selecto de países de la región.

    La ARAP indicó que la ejecución del proyecto se formalizará con la firma de un acuerdo, el cual “generará múltiples beneficios para el sector pesquero panameño, consolidando a Panamá como referente regional en la gestión responsable y sostenible de sus recursos marinos”.

