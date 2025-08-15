Ecuador retira a Panamá de la lista de paraísos fiscales tras acuerdo de intercambio tributario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves 14 de agosto que Panamá queda fuera de su lista de paraísos fiscales, tras la firma de un Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria (TIEA) entre ambos países, medida que las autoridades ecuatorianas calificaron como un “paso clave hacia la transparencia y la cooperación” contra el delito financiero.

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno ecuatoriano, afirmó que este convenio “derriba las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción”, al permitir que la información tributaria fluya de manera directa, rápida y segura entre ambas naciones.

El acuerdo, suscrito por el director general de Ingresos de Panamá, Camilo Valdés, y el director del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, Damián Larco, busca garantizar que ningún ingreso quede oculto y que las instituciones puedan actuar con mayor eficacia frente al crimen organizado.

Jaramillo destacó que la medida no solo refuerza la cooperación bilateral, sino que también abre el camino para un eventual tratado de libre comercio con Panamá, lo que —según dijo— generará nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico para las familias ecuatorianas.

La funcionaria recordó que la decisión de retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales se da en un marco de colaboración y como un acto de buena fe, siguiendo el ejemplo de países como Brasil, Argentina y la Unión Europea.