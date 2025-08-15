Panamá, 15 de agosto del 2025

    Noticia
    |
    Ecuador retira a Panamá de la lista de paraísos fiscales tras acuerdo de intercambio tributario

    José González Pinilla
    Ecuador retira a Panamá de la lista de paraísos fiscales tras acuerdo de intercambio tributario
    Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno ecuatoriano.

    El Gobierno de Ecuador anunció este jueves 14 de agosto que Panamá queda fuera de su lista de paraísos fiscales, tras la firma de un Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria (TIEA) entre ambos países, medida que las autoridades ecuatorianas calificaron como un “paso clave hacia la transparencia y la cooperación” contra el delito financiero.

    Panamá y Ecuador firman acuerdo tributario como paso para salir de lista de paraísos fiscales

    Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno ecuatoriano, afirmó que este convenio “derriba las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción”, al permitir que la información tributaria fluya de manera directa, rápida y segura entre ambas naciones.

    El acuerdo, suscrito por el director general de Ingresos de Panamá, Camilo Valdés, y el director del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, Damián Larco, busca garantizar que ningún ingreso quede oculto y que las instituciones puedan actuar con mayor eficacia frente al crimen organizado.

    Jaramillo destacó que la medida no solo refuerza la cooperación bilateral, sino que también abre el camino para un eventual tratado de libre comercio con Panamá, lo que —según dijo— generará nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico para las familias ecuatorianas.

    La funcionaria recordó que la decisión de retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales se da en un marco de colaboración y como un acto de buena fe, siguiendo el ejemplo de países como Brasil, Argentina y la Unión Europea.

    José González Pinilla

    Editor


