Ejecutivo y ACP trazan hoja de ruta para proyectos clave del Canal de Panamá

El presidente José Raúl Mulino encabezó este miércoles 22 de octubre una reunión con integrantes de la Junta Asesora Internacional y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), centrada en evaluar los proyectos estratégicos que marcarán el desarrollo de la vía interoceánica.

Así lo informó el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

Durante el encuentro —el tercero desde el inicio de su administración— la ACP presentó los avances y planes relacionados con nuevas infraestructuras clave, como la construcción de un gasoducto, el impulso de terminales portuarias y el proyecto hídrico de Río Indio, que busca “garantizar el suministro de agua tanto para el Canal como para la población”.

Mulino calificó este momento como “estratégico” para la vía acuática y reiteró el respaldo del Ejecutivo en la promoción internacional de los proyectos del Canal. “Tenemos mucha confianza en un Canal próspero con el beneficio de Panamá”, expresó.

El presidente de la Junta Asesora Internacional, William Flanagan; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y directivos de ambos órganos participaron en la sesión, que fue la número 39 desde que la vía regresó a manos panameñas hace 25 años.

Mulino agradeció el acompañamiento y experiencia de los miembros de la Junta Asesora, destacando que su aporte es esencial en la definición de la visión futura de uno de los principales activos estratégicos del país.