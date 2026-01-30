Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, ejecutivos de al menos 22 multinacionales expresaron su interés en expandir sus operaciones y concretar nuevas inversiones en Panamá.

Estos empresarios están agremiados en el Americas Society Council of the Americas (AS/COA), y destacaron la organización del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, que se realiza en nuestro país.

En el encuentro con el mandatario panameño, participaron representantes de gigantes como Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems, entre otros.

Mulino resaltó que Panamá ha logrado un clima de inversión estable tras darle un orden fiscal y financiero a la gestión pública.

Al mismo tiempo, el mandatario compartió su visión de gobierno y las gestiones realizadas para “ordenar la casa” mediante la eficiencia y la transparencia.

También expresó su optimismo por el impacto del plan de inversión pública —superior a los 11 mil millones de dólares— que se ejecutará este año, enfocado en infraestructura vial, salud y necesidades básicas como el acceso al agua potable.

“El país ha comenzado a caminar por buen rumbo y con orden. Esto da estabilidad al país y paz social mientras avanza una agenda internacional de integración y apertura hacia nuevos mercados, como el Mercosur”, afirmó Mulino, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República.

En tanto, se informó que los empresarios agradecieron el espacio de diálogo y felicitaron al país por la organización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Asimismo, se recordó que el Council of the Americas es la principal organización empresarial internacional con sede en Nueva York, cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental.