Eko Bootcamp Agroindustrial, una iniciativa para internacionalizar PYMES en Centroamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como parte de la última fase de su metodología, las 16 empresas con mayor potencial exportador representaron a la región SICA como expositoras en la feria internacional EXPOCOMER 2026, realizada en la ciudad de Panamá del 10 al 12 de marzo.

Con el propósito de fortalecer la capacidad de exportación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Centroamérica y República Dominicana, instituciones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) desarrollaron el programa Eko Bootcamp Agroindustrial, que contó este mes con una representación de 16 compañías en la feria internacional EXPOCOMER 2026 en Ciudad de Panamá.

“El Eko Bootcamp Agroindustrial surge como una respuesta estratégica para dinamizar el comercio intrarregional y contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, promoviendo el desarrollo de capacidades especializadas en exportación en empresas del sector agroindustrial”, según detalló en un comunicado la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que desarrolló esta iniciativa.

De acuerdo con la SIECA, se contó con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) y el apoyo financiero del Fondo de Cooperación Corea-SICA, este programa busca “que las empresas participantes aprovechen de manera efectiva las oportunidades comerciales existentes en la región y generen nuevos negocios que incrementen su competitividad”.

La convocatoria registró una amplia respuesta del sector empresarial: 517 empresas se inscribieron en el programa, de las cuales 309 cumplieron con los criterios de clasificación. Estas provienen de los ocho países de la región SICA: Honduras (82 empresas), El Salvador (58), Nicaragua (49), Guatemala (48), Panamá (33), Costa Rica (24), República Dominicana (10) y Belice (5).

Así, para el director ejecutivo de la SIECA, Mario Salazar, este programa “refleja el compromiso de la región con el crecimiento” de sus pequeñas y medianas empresas, “convencidos de que iniciativas como ésta son clave para reducir las brechas de acceso a mercados internacionales y construir una región más resiliente, competitiva e integrada económicamente”.

Fotografía cedida por SIECA que muestra a empresarios de pymes de Centroamérica recorriendo la feria EXPOCOMER 2026 en la ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ SIECA

EXPOCOMER 2026

La metodología empleada en el Eko Bootcamp Agroindustrial para acompañar a las empresas se estructuró en cuatro fases: lanzamiento, iniciación, aceleración y consolidación, en las que se llevaron a cabo desde diagnósticos del potencial exportador de cada empresa, hasta talleres de acompañamiento técnico e identificación de oportunidades comerciales en el bloque regional, o respaldo para participar en ferias de negocios.

La directora ejecutiva de la SG SICA, Ingrid Figueroa Santamaría, destacó cómo el Fondo de Cooperación CoreaSICA “ha permitido impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la integración regional, promoviendo once proyectos regionales en sectores estratégicos como la respuesta ante desastres, salud, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, agroindustria, protección social, fortalecimiento estadístico, seguridad pública y migración”.

“Estas acciones reflejan el compromiso compartido de trabajar juntos por una región más resiliente, innovadora y próspera”, afirmó Figueroa.

Como parte de la última fase de su metodología, las 16 empresas con mayor potencial exportador representaron a la región SICA como expositoras en la feria internacional EXPOCOMER 2026, realizada en la ciudad de Panamá del 10 al 12 de marzo. Allí, llevaron a la práctica los conocimientos adquiridos y tuvieron la oportunidad de establecer vínculos comerciales con compradores internacionales.

“Para las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), el proceso ha significado más que una capacitación: les ha permitido fortalecer capacidades, revisar sus modelos de negocio, identificar nuevas oportunidades comerciales y prepararse para competir en mercados más exigentes. Hoy se llevan mayor claridad sobre su potencial, nuevas conexiones y más confianza, confirmando que con acompañamiento y articulación es posible transformar desafíos en oportunidades”, subrayó el secretario ejecutivo del CAC, David Martínez.