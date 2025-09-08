El 53% de empresas en Panamá cree que redes sociales afectan la carrera profesional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El 53% de los especialistas en recursos humanos en Panamá considera que las publicaciones en redes sociales de los talentos pueden afectar su posición dentro de las organizaciones donde trabajan.

Así lo revela el estudio Redes Sociales y Empleo, elaborado por el portal de empleo Konzerta.

La investigación, en la que participaron 2,743 personas trabajadoras y expertos en recursos humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú, explora cómo la actividad en redes sociales incide en la vida profesional y la reputación corporativa.

En el caso de Panamá, el porcentaje de especialistas que perciben riesgos en las publicaciones personales (53%) es más bajo que en otros países de la región, como Ecuador (76%), Perú (70%) y Chile (60%). Argentina se ubica en un punto intermedio con un 50%.

Respecto al impacto en la cultura e imagen corporativa, el 56% de los expertos panameños considera que los comentarios o publicaciones en redes sociales de los colaboradores sí pueden afectar la reputación de las organizaciones.

Políticas y medidas frente al uso de redes sociales

El estudio muestra que solo el 22% de las organizaciones cuenta con políticas específicas sobre el uso de redes sociales. El resto (78%) no tiene lineamientos establecidos, a pesar de que el 25% de los especialistas reconoce que se pueden tomar medidas que van desde conversaciones informales hasta despidos, según la gravedad del caso.

Las medidas más comunes implementadas por las empresas incluyen educar a los talentos sobre la protección de la privacidad en línea (39%), establecer cláusulas de confidencialidad en los contratos (17%) y fomentar ambientes de respeto (14%).

Monitoreo y control de publicaciones

El informe destaca que 2 de cada 10 especialistas de recursos humanos consultados para este estudio monitorean las redes sociales de sus talentos, una cifra que ha aumentado en comparación con 2024.

A nivel personal, el 63% de los panameños afirma que controla lo que publica en redes sociales por temor a repercusiones laborales. De hecho, el 43% de los encuestados dijo haber experimentado o presenciado consecuencias negativas derivadas de publicaciones en línea, incluyendo daños a la reputación profesional, pérdida de empleo o limitación de ascensos.

“Este estudio subraya la importancia de gestionar cuidadosamente el contenido que se comparte en redes sociales, ya que no solo impacta la vida profesional del talento, sino también la cultura e imagen de las organizaciones”, señaló Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.