Panamá, 28 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mercado laboral

    El 72% de los panameños quedará fuera de los empleos del futuro: lo que el país debe aprender para cerrar la brecha

    Yolanda Sandoval
    El 72% de los panameños quedará fuera de los empleos del futuro: lo que el país debe aprender para cerrar la brecha
    Milena Gömez, directora del Itse, durante el Café con La Prensa. LP\Alexander Arosemena

    La educación panameña tiene enormes vacíos, pero cuando se trata de ciencia y tecnología, las cosas se agravan.

    Las llamadas “carreras del futuro” —vinculadas con la inteligencia artificial, big data, robótica o ciencia de datos— son precisamente las que menos oferta tienen en el sistema educativo panameño, aunque son las que más se necesitarán a futuro.

    Así lo dio a conocer, en una especie de diagnóstico y hoja de ruta, Milena Gómez, a cargo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), durante su participación en el conversatorio Café con La Prensa, organizado por Corprensa este martes 28 de octubre.

    El 72% de los panameños quedará fuera de los empleos del futuro: lo que el país debe aprender para cerrar la brecha

    La cuenta regresiva hacia el año 2030 plantea un desafío que podría definir el rumbo del país: el 72% de la población panameña no tendrá las competencias necesarias para los empleos del futuro, advirtió Gómez.

    El dato no solo describe una crisis educativa, sino también un riesgo económico y social que, de no atenderse, podría ampliar aún más la brecha entre educación, productividad y bienestar.

    La brecha de la que habla es particularmente profunda en las disciplinas STEAM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas—, que representan el 49% del potencial productivo nacional.

    Para Gómez, la formación técnica debe evolucionar hacia el modelo de “técnicos 4.0”, capaces de resolver problemas complejos, adaptarse a la automatización y aplicar la transformación digital con ética y valores.

    “Ya no basta con tener un título técnico. Se necesita una educación flexible, interdisciplinaria y con pensamiento crítico”, enfatizó.

    La automatización y la digitalización están redefiniendo el panorama laboral.

    Según el Foro Económico Mundial, mientras 92 millones de empleos desaparecerán en los próximos años, 170 millones nuevos surgirán vinculados a la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad y la tecnología aplicada.

    Sin embargo, en Panamá, la mayoría de los programas educativos siguen orientados a profesiones en declive.

    Esto da como resultado que “el sector productivo no encuentre las competencias que necesita. Tenemos una formación académica que no conversa con la realidad”, explicó Gómez.

    Este desajuste provoca un desempleo estructural, ya que miles de jóvenes egresan de las universidades sin las destrezas que demanda la economía digital.

    La analogía, en palabras de Gómez, es “preparar a los mejores buzos para trabajar en el desierto”.

    El Itse, recalcó, está trabajando junto al Tecnológico de Monterrey para implementar un modelo de formación de Alemania 4.0, centrado en la resolución de problemas mediante aprendizaje basado en retos propuestos por las empresas.

    “Un estudiante del Itse puede experimentar estudiar en Londres, Singapur y Alemania al mismo tiempo, sin salir de Panamá”, recalcó, mientras explicaba la dinámica que utilizan para lograr que 8 de cada 10 graduados consigan empleo, mientras los otros dos emprenden o continúan sus estudios.

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más