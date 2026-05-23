El 93% de los trabajadores en Panamá dice que su salario no alcanza, según estudio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un estudio de Konzerta reveló que Panamá lidera en la región la percepción de insuficiencia salarial. Además, 8 de cada 10 trabajadores aseguran que no pueden ahorrar y el 92% mantiene algún tipo de deuda.

El 93% de las personas trabajadoras en Panamá considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, según el estudio ¿Qué pasa con el salario?, elaborado por Konzerta.

La cifra representa un aumento de un punto porcentual en comparación con 2025 y posiciona a Panamá como el país de la región con mayor percepción de insuficiencia salarial entre los trabajadores encuestados.

Detrás de Panamá se ubican Ecuador, con 90%; Chile y Argentina, con 87%; y Perú, con 83%.

El informe también refleja un deterioro en la percepción del poder adquisitivo. El 43% de los trabajadores panameños considera que su capacidad de compra empeoró en los últimos meses, nueve puntos porcentuales más que en 2025, cuando el 34% afirmaba lo mismo.

“9 de cada 10 talentos en Panamá sienten que su salario no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Incluso el 43% señala que su poder adquisitivo ha empeorado”, indicó Jeff Alejandro Morales, gerente de marca de Konzerta.

Según el estudio, el 79% del salario de los trabajadores panameños se destina a gastos prioritarios como alimentación, alquiler y pago de deudas.

La investigación, en la que participaron 6,494 trabajadores de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú, también revela que para la mayoría de los panameños el salario se agota rápidamente.

El 96% de los encuestados aseguró que su sueldo les dura menos de dos semanas. De ese grupo, el 41% afirmó que apenas cobra utiliza el 100% de sus ingresos para pagar cuentas; el 26% indicó que el dinero le dura menos de una semana; el 22% una semana; y solo el 7% dijo llegar a dos semanas.

El 93% de los trabajadores en Panamá considera que su salario no cubre necesidades básicas. Foto/Pixabay

En cuanto a los principales gastos, el 32% señaló la alimentación y el alquiler como las mayores cargas económicas. Les siguen el pago de deudas (15%), educación (7%), transporte (7%) y salud (4%).

El estudio también advierte sobre la dificultad para ahorrar. El 80% de los trabajadores panameños dijo que no puede guardar dinero, tres puntos porcentuales más que en 2025.

Entre quienes no logran ahorrar, el 42% explicó que su salario no es suficiente, mientras que otros atribuyen la situación al peso de las deudas y al aumento de gastos cotidianos.

Gráfica-duración del salario.

Precisamente, el 92% de las personas trabajadoras afirmó mantener algún tipo de deuda, aunque este indicador bajó ligeramente frente al 93% registrado el año pasado.

Además, el 68% indicó que brinda apoyo económico a familiares o personas cercanas, ya sea de forma regular u ocasional.

Pese al panorama económico, el 100% de los encuestados manifestó que le gustaría recibir un aumento salarial. Si eso ocurriera, el 42% destinaría el dinero adicional al pago de deudas, mientras que otros optarían por ahorrar o invertir.