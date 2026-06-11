El ABC de IKEA en Panamá: lo que se sabe sobre su llegada al país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La compañía sueca inicia su llegada al país con la apertura de su página web y el reclutamiento de personal para conformar su equipo local.

IKEA, la cadena sueca de muebles y artículos para el hogar, llega a Panamá, aunque de una forma distinta. La compañía anunció que se adentrará en el mercado panameño de manera progresiva a través de su página web. De la mano de Sarton Group, también informó que ha iniciado una nueva fase en su camino hacia el mercado nacional, enfocada en la captación de talento.

Se trata de una compañía que se caracteriza por vender productos de diseño funcional a precios relativamente accesibles y por su modelo de muebles desmontables, que los clientes transportan en cajas planas y ensamblan en sus hogares.

Esta empresa se caracteriza por vender los muebles en cajas, los usuarios los arman en sus casas. Fotos:ikea.pa.es

De acuerdo con la empresa, en esta etapa busca incorporar a los equipos que harán posible la operación de IKEA en Panamá. Para ello, se encuentra en la búsqueda de perfiles vinculados a áreas como logística, ventas, atención al cliente, comunicación, diseño de interiores, operaciones, tecnología y recursos humanos.

Por medio de un comunicado, la empresa informó que las personas interesadas en conocer el proceso de integración y las oportunidades laborales disponibles pueden dirigirse a su página web, la cual ya se encuentra habilitada para el público. Aunque todavía no es posible realizar compras, representa una primera ventana para conocer la propuesta de la marca.

Al ingresar al sitio web, los usuarios encontrarán en la barra de navegación un apartado denominado “Ideas e inspiración”, destinado a mostrar propuestas de decoración para distintas áreas del hogar.

Adicionalmente, la página incluye un espacio dedicado a explicar la historia de la empresa y su modelo de negocio. También cuenta con una sección en la que se detallan las áreas de trabajo disponibles, los canales de contacto y la opción para enviar hojas de vida.

La llegada de IKEA al mercado panameño se desarrollará de manera gradual a través de un modelo omnicanal. En una primera etapa, la web y la plataforma de comercio electrónico serán el principal punto de contacto con los consumidores, lo que permitirá explorar parte del catálogo, conocer la oferta y realizar compras en línea antes de la apertura de futuros espacios físicos.

Inicio de la página web de la marca en Panamá. Foto: Captura de pantalla.

A través del comunicado, Tony Tavira, Retail Manager de Sarton Group, manifestó que buscan que los panameños empiecen a “enamorarse” de la marca y aseguró que los colaboradores desempeñarán un papel fundamental para lograrlo.

Tavira destacó que el proyecto se está construyendo con una visión de largo plazo y que la captación de talento será clave para dar vida a la propuesta de IKEA en el país.

IKEA fue fundada en Suecia en 1943 y actualmente opera bajo un sistema de franquicias. En el caso de Panamá, Sarton Group lidera el desarrollo del negocio, al igual que en Costa Rica, y ya opera canales de venta de IKEA en las Islas Canarias, República Dominicana y Puerto Rico.

La compañía informó que compartirá nuevos hitos sobre su llegada a Panamá y las próximas formas de acceso a su oferta para los consumidores locales. El anuncio inicial de la llegada de la marca al país se realizó en agosto de 2025.