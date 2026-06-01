El ABC de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno de Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron en abril de este año un acuerdo para mejorar el clima de inversiones en el país mediante el intercambio de datos, misiones de expertos y comparación de políticas.

El llamado Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la capital francesa, sede de esa organización económica, “abre la puerta para que Panamá profundice su participación en los órganos de la OCDE y le permite sentarse en la mesa donde se definen los estándares globales”.

Pero qué es la OCDE, por qué Panamá busca adherirse y cuánto puede tardar ese proceso:

¿Qué es la OCDE?

Según la misma página de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo internacional creado en 1961 que reúne actualmente a 38 países. Su objetivo es promover mejores políticas públicas para impulsar el crecimiento económico, la transparencia, la educación, la sostenibilidad y el bienestar social.

Listado de países miembros de la OCDE.

La organización funciona como un foro donde gobiernos intercambian experiencias, crean estándares internacionales y evalúan políticas en temas como:

Economía y finanzas

Educación

Comercio

Medio ambiente

Tributación

Transparencia y anticorrupción

Innovación y transformación digital

¿Qué hace la OCDE?

La OCDE es un foro y un centro de conocimiento que ayuda a diseñar mejores políticas a través de estándares, estadísticas y análisis fiables, plataformas de diálogo y apoyo a la reforma de las políticas. La Organización documenta y contribuye a dar forma a las políticas públicas y los debates en materia de políticas públicas mediante análisis y normas basados en datos empíricos. Reúne a los países y a distintas partes interesadas para impulsar el progreso en distintas áreas temáticas y establece normas que garanticen condiciones de equidad.

Elabora estudios y recomendaciones de políticas públicas.

Define estándares internacionales.

Evalúa el desempeño económico y social de los países.

Promueve buenas prácticas en transparencia, competencia e inversión.

Facilita cooperación entre gobiernos.

¿Por qué un país quiere adherirse?

Entrar a la OCDE suele verse como una señal de confianza institucional y estabilidad económica.

Entre los principales beneficios están:

Mayor confianza para inversionistas.

Mejor reputación internacional.

Acceso a experiencias y políticas exitosas de otros países.

Impulso a reformas internas.

Participación en decisiones y estándares globales.

¿Cómo se adhiere un país?

El proceso de adhesión es largo y técnico. La OCDE lo divide en varias etapas:

Solicitud e invitación: El país interesado pide iniciar conversaciones y el Consejo de la OCDE decide por consenso si acepta abrir el proceso. Hoja de ruta: La OCDE establece las condiciones y áreas que el país deberá revisar o reformar. Memorando inicial: El país presenta una autoevaluación sobre qué tan alineadas están sus leyes y políticas con los estándares de la organización. Evaluaciones técnicas: Hasta 25 comités especializados revisan áreas como: Reformas y ajustes: El país debe implementar cambios legales, regulatorios e institucionales para alinearse con las normas de la OCDE. Aprobación final: Si todos los miembros están de acuerdo, se firma el acuerdo de adhesión y el país entra oficialmente a la organización.

¿Cuánto tiempo toma?

No existe un plazo fijo. El proceso puede tomar varios años dependiendo del nivel de reformas necesarias.

Ejemplos:

Costa Rica tardó aproximadamente 6 años: inició conversaciones en 2015 y se convirtió en miembro en 2021.

Colombia tardó cerca de 7 años.

Chile demoró alrededor de 3 años.

¿Qué países están actualmente en proceso?

Actualmente mantienen procesos de adhesión países como:

Argentina

Brasil

Perú

Indonesia

Tailandia

¿En qué fase está Panamá?

En junio de 2025 Panamá entregó a la OCDE una nota en la que manifestaba su intención de solicitar adherirse a la organización. Casi un año después en abril de 2026 se firmó el memorándum de entendimiento para una cooperación y apoyo técnico.

El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha. Cortesía

Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe, estuvo recientemente en Panamá y señaló las oportunidades que tiene el país para encaminarse a ingresar a esta organización.

“Lo que buscamos son países que quieran mejorar sus políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los seres que habitan ese país”.

Explicó que el primer paso para Panamá es profundizar su conocimiento sobre la organización y comprender el alcance de sus programas y estándares. Además, destacó que el proceso de adhesión requiere la participación de múltiples actores del sector público, privado y académico, ya que se trata de una política de Estado que trasciende los períodos de gobierno.

El funcionario señaló que la relación entre Panamá y la OCDE ya está evolucionando más allá de los temas fiscales.

Según indicó, la organización busca ampliar la cooperación con el país en áreas como educación, salud, transformación digital, inteligencia artificial y medio ambiente.

López Roldán consideró que Panamá cuenta con condiciones favorables para avanzar en ese acercamiento debido a la coincidencia de valores democráticos, apertura económica y disposición para adoptar mejores políticas públicas.

Ana María Sánchez, alta representante del Perú en la OCDE, indicó los desafíos que trae el proceso de adherirse a esta organización.

“Adherirse a la OCDE nos ayuda a ordenar las políticas públicas. Perú va a completar ya tres años en el proceso, es un largo camino, hay que involucrar al sector privado, a la academia, a los sindicatos, es una decisión de la nación”, precisó Sanchez al señalar que Perú está aún en proceso de lograrlo.

Recordó que Colombia y Costa Rica demoraron alrededor de 6 años para integrarse a la OCDE.

Sánchez precisó que el memorándum de entendimiento le permite a Panamá trabajar en aspectos técnicos.

“De acuerdo como resulte ese trabajo con el memorándum de entendimiento, deben definir cuáles son los programas que va a ejecutar, en el caso de Perú se trabajó un programa país que demoró dos años, para temas en cinco áreas sensibles como educación, cambio climático, gobernanza pública entre otros”, indicó al señalar que luego de ese programa la OCDE hizo una evaluación de los avances.