Panamá, 16 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Finanzas

    El ABC para emprender, según Xavier Serbiá: ‘Si no vendes, no hay negocio’

    Katiuska Hernández

    El asesor financiero y exintegrante del grupo Menudo, Xavier Serbiá, compartió en un mensaje breve pero contundente lo que él denomina “el ABC para emprender un negocio”.

    Su primer consejo fue claro: antes de crear un producto o servicio, hay que saber si la gente realmente lo quiere comprar. “Lo primero que tienes que preguntarte es: ¿qué es lo que quiere la gente? Y para eso hay que investigar”, enfatizó.

    El segundo paso, añadió, es identificar el problema que se busca resolver. “La gente quiere alimentarse, entretenimiento, seguridad, cuidar su salud o proteger su dinero. Descubre qué necesita y ofrece una solución real”, explicó.

    Una vez detectado el problema, llega el tercer paso: diseñar el producto, servicio o metodología que responda a esa necesidad. Pero Serbiá advierte que muchos emprendedores fallan en el siguiente punto: la financiación.

    “Hay que probar si la gente realmente va a querer eso. No te puedes endeudar por crear un producto que a lo mejor no va a funcionar”, señaló. En su lugar, recomendó aplicar el enfoque de financiar el proyecto con recursos propios. “Si estás trabajando, eso te está financiando el proyecto. Trabaja en la semana, saca plata y el fin de semana invierte en tu idea”, aconsejó.

    Finalmente, subrayó la importancia de formalizar el negocio una vez que la idea haya sido validada y, sobre todo, enfocarse en generar ingresos.“Lo más importante es vender, porque si no vendes, no hay negocio”, concluyó Serbiá.

    Su fórmula, sencilla pero esencial, resume los pasos clave del emprendimiento moderno: identificar una necesidad, ofrecer una solución, validar el mercado, financiar con inteligencia y vender con estrategia.

    Serbiá realizará en Panamá un taller sobre emprendimiento el 25 de noviembre. “Se trata de dar herramientas prácticas para que las personas puedan crecer y emprender”.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


