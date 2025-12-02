El ABC para entender qué pasa con los vuelos a Venezuela y las opciones para los viajeros varados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La conectividad aérea entre Venezuela y Europa continúa paralizada. La Agencia Estatal de Aviación de España emitió una nueva alerta para evitar volar en el espacio aéreo que comprende el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía y parte del Caribe venezolano.

Esta decisión deja sin alternativas a las aerolíneas europeas, que han extendido la suspensión de sus operaciones. Algunas, como Iberia, la mantendrán durante todo diciembre; otras, como Air Europa, hasta el 12 de diciembre.

En respuesta, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil revocó los permisos para operar vuelos a Plus Ultra y Air Europa, como represalia por acatar la alerta de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y posteriormente de la AESA de España.

¿Qué pasa con los pasajeros?

Entre Iberia, Air Europa, Plus Ultra y las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar, se operaban 18 vuelos semanales entre Caracas y Madrid (ida y vuelta), dos de TAP Portugal y siete de Turkish Airlines desde Estambul, para un total de 27 frecuencias que hasta el lunes 1 de diciembre quedaron canceladas.

Con un promedio de 300 pasajeros por vuelo, la industria aérea y las agencias de viaje estiman que más de 16,200 viajeros quedan sin posibilidad de volar a Europa o regresar a Venezuela durante esta temporada.

Pasajeros venezolanos varados en Madrid. Foto Cortesía Thabata Molina

Las aerolíneas están ofreciendo cambios de itinerario hacia otros destinos como Panamá, Bogotá, Ciudad de México o La Habana.

Turkish mantiene la ruta Estambul–La Habana, pero sin escala en Caracas.

Iberia permite redireccionar a Bogotá y que los pasajeros completen el viaje a Venezuela por su cuenta, volando con Wingo.

Otra alternativa es continuar desde Bogotá hacia Cúcuta con Latam o Avianca y cruzar hacia territorio venezolano por tierra hasta el aeropuerto de San Antonio del Táchira.

Air Europa utiliza un esquema similar e incluso ofrece cambios hacia Panamá.

En este punto, Copa Airlines mantiene sus dos vuelos diarios a Caracas, lo que representa una opción adicional para los venezolanos.

Turkish también habilitó reubicaciones en las rutas Estambul–Panamá, Estambul–Bogotá y Cancún–México o hacia La Habana.

Los casos más críticos: los pasajeros de aerolíneas venezolanas

La situación se agrava para los viajeros de aerolíneas venezolanas que quedaron atrapados en España, sin posibilidad de movilizarse.

Laser informó que permitirá reprogramar los vuelos, cambiar la ruta o el destino sin penalización, aunque las opciones se limitan a rutas domésticas y a Curazao.

También ofrece extender la vigencia del boleto o emitir una nota de crédito si el pasajero cancela su viaje.

El problema es que los viajeros no tienen suficientes fondos para costear su permanencia en Europa o en otros de los destinos sugeridos. Las imágenes del aeropuerto de Barajas son dramáticas.

Los pasajeros cumplen ya casi una semana esperando una solución ante la suspensión de los vuelos a Venezuela desde Madrid. Cortesía Thabata Molina

Estelar envió la semana pasada a una veintena de pasajeros desde Madrid hacia Medellín, pero posteriormente dejó sin respuesta a quienes siguen varados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sin alternativas para regresar a Caracas.

La periodista venezolana Thabata Molina reportó que la terminal desalojó a varios pasajeros el viernes pasado, pero estos regresaron días después buscando una solución.

“Hay niños, adultos mayores y personas que no tienen adónde acudir. El invierno está comenzando fuerte en España y muchos temen enfermarse al estar en esas condiciones en la terminal aérea”, dijo a La Prensa.

La crisis se agrava y las opciones se reducen. En Colombia, Latam y Avianca extendieron nuevamente la suspensión de sus operaciones hacia Venezuela.

Ambas ofrecen, únicamente, conexión entre Bogotá y Cúcuta para que los pasajeros venezolanos afectados puedan continuar la ruta hacia su país por la frontera.