El aeropuerto Simón Bolívar de Caracas reabrirá el 5 de agosto para operaciones de carga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas y que estaba cerrado desde el 24 de junio a raíz de las afectaciones sufridas por el doble terremoto que sacudió Venezuela ese día, reactivará a partir del 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga.

Se trata del primer paso hacia una reapertura paulatina del aeropuerto, que es el principal del país, con miras a “garantizar la reanudación progresiva de los servicios” de este terminal aéreo, según informó el Ministerio de Transporte.

El Gobierno venezolano aseguró que las operaciones de transporte de bienes y de mercancías serán tanto para vuelos de llegada como para vuelos de salida.

“De esta forma, reafirmamos el compromiso de fortalecer la conectividad aérea de la nación, como parte de la recuperación de la prestación de servicios otorgados a los pasajeros de la principal puerta de entrada de Venezuela”, detalla el comunicado.

El Simón Bolívar se encuentra ubicado en la devastada región de La Guaira, la más afectada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, y sufrió grandes daños en su infraestructura, tanto en la pista como en la terminal.

El momento de los terremotos en el aeropuerto de Maiquetía. Reuters

Desde entonces, varias aerolíneas han movido sus operaciones a la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo.

El pasado 6 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto, sin precisar cuándo podría tener lugar dicha reanudación.

Dos días antes, Rodríguez también anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal, pese a no detallar qué actores están involucrados.

El doble terremoto ha dejado más de 5,500 fallecidos, 856 edificios colapsados y 190 afectados, según el último balance oficial del pasado 24 de julio.