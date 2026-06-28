El agua, motor invisible del Canal y de la economía

Exclusivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Diez años después, el principal desafío de la vía interoceánica no es construir nuevas esclusas, sino garantizar el recurso hídrico que mueve la economía y abastece a más de la mitad de la población panameña.

Cuando el Canal de Panamá inauguró las nuevas esclusas el 26 de junio de 2016, la atención del mundo se concentró en la magnitud de la obra. A partir de ese momento la capacidad de la vía interoceánica permitió atender embarcaciones de mayor tamaño y transportar mayores volúmenes de carga entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Diez años después, la principal lección que ha dejado la ampliación no está únicamente en la ingeniería ni en el crecimiento del comercio marítimo. La experiencia ha demostrado que el activo más valioso del Canal no son las esclusas de concreto ni las gigantescas compuertas de acero, sino el agua que hace posible su funcionamiento.

“Todo el mundo piensa que el agua es gratuita. No. El agua tiene un valor y tiene un costo”, resume a La Prensa, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, al explicar que el recurso hídrico debe verse como uno de los activos estratégicos más importantes del país.

No se trata únicamente del agua que permite elevar y descender los buques durante cada tránsito. Es el mismo recurso que abastece a al menos 2.5 millones de panameños, sostiene la actividad industrial, impulsa la agricultura, la generación eléctrica y mantiene en funcionamiento buena parte de la economía nacional.

El agua de los embalses y las actividades en torno al Canal. Imagen generada con herramientas de Inteligencia Artificial

Para el Canal, el agua es mucho más que un insumo operativo, es el recurso que hace posible su existencia. El exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, resume esa realidad con una frase: “el agua es la sangre que mueve la vía interoceánica”.

El corazón del sistema

Toda esa dinámica donde el agua es el principal protagonista depende de un sistema natural formado por los lagos Gatún y Alhajuela, alimentados por las lluvias que caen sobre la cuenca hidrográfica del Canal. El primero está operativo desde 1913 y el segundo a partir de 1935. Es decir, desde hace más de 90 años no se ha construido un nuevo reservorio, pese al crecimiento de la población y los tránsitos de buques.

De estos embalses se abastecen cerca de una decena de plantas potabilizadoras que suministran agua a más de la mitad de la población panameña. Ese consumo de la población pronto va a alcanzar el equivalente al agua de 11 esclusajes. Paralelamente, el agua de los lagos abastecen las operaciones del Canal, que en promedio suman 36 esclusajes por día.

Los lagos Gatún y Alhajuela ubicados en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, abastecen al 60% de la población del país.

Por eso, cuando disminuye el agua disponible, no solo se afecta la operación canalera. También aumenta la presión sobre el suministro para consumo humano, la industria y otras actividades productivas.

“La presión hídrica está en poder dotar de agua a la población panameña”, afirma Vásquez. Explica que el volumen de agua utilizado por el Canal se mantiene relativamente estable mientras el número anual de tránsitos permanezca entre 12,500 y 13,200 buques. En cambio, la mayor demanda proviene del crecimiento de la población y del consumo urbano e industrial.

Por esta razón, la Autoridad del Canal impulsa la construcción del embalse de río Indio, un proyecto concebido para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y responder tanto a las necesidades del Canal como al crecimiento del consumo de la población.

Cuando el agua mueve la economía

La relación entre agua y economía quedó al descubierto durante la prolongada sequía de 2023 y 2024.

La disminución de las lluvias redujo el nivel de los lagos y obligó al Canal a limitar el número de tránsitos diarios, provocando largas filas de embarcaciones y modificaciones en las rutas del comercio internacional. La sequía también impactó las finanzas del Canal, al perder los peajes de los buques que no pudieron transitar.

En 2025, la precipitación sobre la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá fue de 2,881 mm, 8.3% por encima del promedio histórico de 2,659 mm.

Cada tránsito por las esclusas requiere alrededor de 52 millones de galones de agua dulce. Aunque las esclusas neopanamax incorporaron tinas de reutilización que permiten ahorrar cerca del 60% del agua utilizada en cada esclusaje, la operación continúa dependiendo completamente de las lluvias.

El economista Luis Morán considera que el recurso hídrico debe entenderse como una materia prima estratégica.

“Cuando hablamos de agua en Panamá no estamos hablando únicamente de un recurso ambiental. Estamos hablando de la materia prima que hace posible la operación del Canal, el abastecimiento de las ciudades y buena parte de la actividad productiva del país”, afirma.

Según Morán, cada restricción en la operación del Canal termina repercutiendo sobre la competitividad logística, la confianza de los mercados internacionales y los ingresos nacionales.

Además del consumo de la población y el Canal, del agua también dependen industrias, hospitales, hoteles, restaurantes, comercios y otras actividades que requieren un suministro permanente.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez. Elysée Fernández

“La cantidad de agua que utiliza el Canal es básicamente la misma”, explica Vásquez. “Donde está la presión hídrica es en el aumento del consumo de agua municipal e industrial.”

Para el administrador, el verdadero reto consiste en administrar mejor el agua disponible.

“Lo que aspiramos es que los panameños realmente tomen una postura para utilizar mejor el agua que existe”, afirma.

Morán coincide en que el debate nacional suele concentrarse únicamente en la operación del Canal, cuando el impacto del agua atraviesa prácticamente toda la economía.

“Si se afecta el abastecimiento, el impacto no se limita a los ingresos canaleros. Se afecta la producción, el comercio, la salud pública, la educación y la productividad laboral”, sostiene.

La agricultura y la ganadería también dependen de fuentes estables de agua, especialmente durante los períodos asociados al fenómeno de El Niño, cuando la disponibilidad del recurso disminuye en buena parte del país.

El valor de cada gota

Durante muchos años el agua fue considerada un recurso abundante en el país.

Sin embargo, el crecimiento de la población, la expansión urbana y la variabilidad climática han cambiado esa percepción. Además de otros factores como la contaminación de los ríos que han desmejorado la calidad del agua en algunos puntos del país.

El recurso hídrico no solo es necesario en las zonas urbanas, también en comunidades apartadas existe una demanda del recurso. Fotografía tomada por Alexander Arosemena en 2019, en la comunidad de Isla Tigre, en la comarca Guna Yala

Diversos estudios, entre ellos investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, concluyen que el valor económico del agua en la cuenca canalera aumenta conforme crece la demanda y se incrementa la utilización de las nuevas esclusas.

Para Vásquez, el desafío trasciende incluso la cuenca del Canal.

“Existen otras 51 cuencas en el país y vemos con claridad que no se toma la responsabilidad de protegerlas. El caso del río La Villa habla por sí solo.”

El administrador sostiene que la protección de las fuentes hídricas debe convertirse en una responsabilidad nacional.

“El panameño tiene que tomar conciencia de que el agua es valiosa. Es un recurso importantísimo”, recalcó.

El reto de la próxima década

La ampliación del Canal fue el mayor proyecto de infraestructura ejecutado por Panamá desde la reversión de la vía interoceánica.

Pero diez años después, el siguiente gran desafío parece estar fuera de las esclusas.

El foco está puesto en el reservorio de río Indio, que se encuentra actualmente en etapa de consulta con las comunidades, para garantizar agua para los próximos 50 años.

Comunidad de Boca de Uracillo, provincia de Coclé. Gira para conocer las personas y poblados afectados por el proyecto del embalse de río Indio. 21 de febrero de 2025. Foto: Alexander Arosemena

“Supongamos que la disponibilidad de agua se reduce a la mitad”, plantea Vásquez. “Eso afecta los ingresos, repercute en el aporte al Gobierno, en la generación de empleo y en las oportunidades de trabajo.”

Para el administrador, el país debe comprender que su posición geográfica y sus recursos hídricos constituyen parte de su principal riqueza.

“Tenemos que tomar conciencia de que la posición geográfica, la agricultura de este país y su agua son los recursos más importantes que tenemos.”

Después de 10 años de funcionamiento de las nuevas esclusas, el balance de la ampliación ya no puede medirse únicamente por el aumento de los tránsitos o los ingresos obtenidos.

El agua seguirá siendo indispensable para el tránsito de buques, el abastecimiento de millones de panameños y el desarrollo de las actividades económicas que dependen de ella.