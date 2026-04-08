El alto el fuego en Irán le dan un respiro a las bolsas europeas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las bolsas europeas han subido este miércoles con fuerza impulsadas por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras que el petróleo y el gas han caído en los mercados internacionales.

El DAX alemán ha liderado las subidas del Viejo Continente con una revalorización de 5.06 %, su mejor sesión desde marzo de 2022.

Al índice de Fráncfort le ha seguido el CAC 40 francés, que ha subido un 4.49 %; el IBEX 35 español (3.94 %); la Bolsa de Milán (3.7 %); y la de Londres (2.51 %).

Por su parte, las 50 empresas más importantes de Europa han mejorado su cotización conjunta un 4.97 %, registrando la mejor sesión del Euro Stoxx 50 en más de cuatro años.

Por sectores, el turístico y de viajes (6.98 %), el de bienes y servicios industriales (6.83 %) y el tecnológico (6.28 %) son los más beneficiados por el acuerdo, mientras que las empresas del sector energético, especialmente las petroleras y gasísticas, han caído un 1.98 %.

A la hora del cierre europeo, con el euro cambiándose a 1.1692 dólares, los índices de Wall Street mostraban un optimismo más contenido con subidas en el entorno del 2 %: el Nasdaq lideraba los avances del parqué neoyorquino con una mejora del 2.53 %; seguido del Dow Jones, que subía el 2.32 %; y el S&P500, que lo hacía en 2.12 %.

En Asia, los principales mercados celebraron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán con alzas que superaron el 5 % (5.26 %) en el caso del principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei; mientras que la Bolsa de Shanghái sumó el 2.22 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 3.03 %.

La acordada reapertura del estrecho de Ormuz ha propiciado que el precio del crudo bajara esta jornada en torno al 14 %. Aunque según reporta la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Irán ha cortado el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel al Líbano.

Antes de esta noticia, al cierre de Europa, el precio del brent, el petróleo de referencia en Europa, bajaba un 12.98 %, hasta los 95.09 dólares. De la misma manera que el barril de crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 14.71 %, hasta los 96.34 dólares.

Estas bajadas representan la cuarta mayor caída diaria del precio del barril desde el año 1990, según recuerda Manuel Pinto, analista de XTB.

Pinto señala que el retroceso del crudo reduce los riesgos inflacionistas y estimula el gasto, lo que da margen a los bancos centrales para ser menos agresivos.

Las bajadas del crudo se han replicado en el gas natural. El precio de este recurso para entregar a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha cerrado hoy con una caída del 9.63 %, en los 45.22 euros el megavatio hora.

En el mercado de deuda se han registrado descensos, gracias a las menores tensiones geopolíticas. El bono soberano alemán a 10 años se ha situado en el 2.94 % y el español en 3.38 %, con una prima de riesgo de 44 puntos básicos.

La tregua pactada también ha favorecido a los mercados de los metales preciosos: el oro subía un 0.97 %, por encima de los 4.750 dólares, y la plata se revalorizaba un 3.37 %, hasta los 75.46 dólares.

De la misma manera, el bitcóin recuperaba los 70.000 dólares y su cotización se situaba en los 71.178 dólares después de subir un 2.7 % respecto a la jornada pasada.