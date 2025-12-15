El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de 16 años de estar en manos del Estado, el centro de convenciones de Amador, antiguo Figali, volverá a estar bajo la administración del sector privado.

Hay que recordar que en 2009 se ordenó un secuestro de la infraestructura por falta de pagos de los antiguos propietarios y, desde entonces, el complejo ha sido operado por diversas entidades estatales, estando actualmente bajo el paraguas de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

Jorge Antonio Díaz Guerra, secretario ejecutivo de la UABR, explicó a La Prensa que el esquema que se utilizará es “arrendamiento con inversión”, durante un periodo de 20 años, en el cual el concesionario realice mejoras en la infraestructura, opere las instalaciones y pague un canon al Estado.

Para concretar la concesión, actualmente se realiza una licitación por mejor valor en la cual tres empresas organizadoras de eventos y una constructora han mostrado interés.

Díaz explicó que la primera fase de la concesión incluye la construcción de un edificio de estacionamientos con capacidad para 1,600 vehículos, estructura que estará ubicada en la zona contigua al antiguo Figali.

Jorge Antonio Díaz Guerra, secretario ejecutivo de la UABR, dijo que será una concesión de 20 años, con opción de ser prorrogable. Alex E. Hernández

Señaló que el objetivo es mejorar la movilidad desde y hacia la Calzada de Amador, por lo cual no serán estacionamientos exclusivos del centro de convenciones, sino que cualquier persona que se dirija hacia alguna de las islas podrá hacer uso de las instalaciones.

“La mayoría de los visitantes o usuarios de Amador normalmente frecuentan el área de las islas y cuando llegan al punto no hay lugares de estacionamiento suficientes para la cantidad de personas que allí nos visitan; entonces, lo que buscamos es tener un punto estratégico justamente al lado del Centro de Convenciones Amador”, comentó.

En cuanto a la estructura del antiguo Figali, el contrato contempla la modernización de la fachada externa, así como mejoras tecnológicas internas, con sistemas de iluminación digital y pantallas, entre otros.

El secretario ejecutivo de la UABR comentó que el objetivo es desarrollar un centro multipropósito que permita realizar una serie de eventos, además de presentaciones artísticas, algo similar a la Arena Roberto Durán, pero con mayor capacidad.

El edificio de estacionamiento y el servicio de transporte busca mejorar la movilidad desde y hacia la Calzada de Amador. Archivo

Señaló que, a nivel de seguridad, la infraestructura se encuentra en buen estado, lo que, indicó, quedó demostrado en los estudios que se presentaron a los organizadores de los Premios Juventud, realizados recientemente en el Centro de Convenciones Amador.

La concesión, que puede ser prorrogable, también contempla mejoras en la plaza al aire libre contigua al antiguo Figali. De acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, la zona debe operar como un anfiteatro techado con capacidad para 15 mil personas. Adicionalmente, el concesionario debe rehabilitar al menos ocho viviendas que están en la parte posterior al centro de convenciones, zona que debe destinarse a comercios y restaurantes.

Igualmente, se destinará un área para reubicar a los comerciantes informales que actualmente se ubican a lo largo de la Calzada. El secretario ejecutivo de la UABR dijo que el proyecto permitirá legalizar a los microempresarios que operan en la Calzada, pero que no cuentan con un espacio físico.

El contrato contempla mejoras internas con luces y pantallas digitales que permitan realizar eventos internacionales. Archivo

“Será el concesionario del Centro de Convenciones Amador el responsable de adjudicar los espacios y establecer el arrendamiento que deberán pagar, pero es una zona que debe formar parte del desarrollo de las 7.9 hectáreas que se darán en concesión bajo el esquema de arrendamiento con inversión”, dijo el funcionario.

En el contrato también se incluye una pasarela que conectaría el antiguo Figali con el Panama Convention Center, con el objetivo de que ambas estructuras operen de forma complementaria durante eventos de gran magnitud.

Canon

Durante la concesión, el Estado recibirá fondos de diversas fuentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en torno al antiguo Figali. En el contrato se establecerá un canon por metro de infraestructura y por metro cuadrado de la zona concesionada.

Aunque dependerá de la oferta económica de cada proponente, se estima un pago mensual de entre 70 mil y 75 mil dólares por metro de infraestructura y por metro cuadrado de terreno. Adicionalmente, se establecerá un pago de renta variable de 2.4% sobre los ingresos generados por todas las actividades que se desarrollen dentro de la concesión, como estacionamientos, realización de eventos, venta de comida, entre otros.

El edificio de estacionamiento de tres niveles tendrá capacidad para 1,600 vehículos y estará disponible para las personas que se dirijan a los comercios de la Calzada de Amador. Anel Asprilla

Después del cuarto año de concesión se realizará un ajuste cada dos años del canon de arrendamiento, así como de los ingresos que debe percibir el Estado en concepto de las actividades comerciales administradas por el concesionario, incluyendo el servicio de transporte que se desarrollará desde el antiguo Figali hacia la Calzada de Amador, con una ruta hacia el Casco Antiguo.

El secretario ejecutivo de la UABR explicó que el servicio de transporte también debe ser desarrollado por el concesionario con la finalidad de mejorar la movilidad desde y hacia la Calzada de Amador, incluyendo el Casco Viejo, con la intención de establecer un circuito turístico.

El anfiteatro techado, según el pliego de condiciones, deberá tener una capacidad para 15,000 personas y se construirá en la plaza contigua al antiguo Figali. Anel Asprilla

Aunque el pliego de condiciones contempla que sean buses con un concepto turístico, el diseño final dependerá de la propuesta final de los proponentes. “Al menos serán 10 unidades que estarán saliendo en un intervalo de 15 minutos, dependiendo del flujo desde el Centro de Convenciones de Amador, y aunque el costo del transporte y de los estacionamientos será fijado por el concesionario, lo que se busca es que sea accesible para que cumpla con el propósito de mejorar la movilidad en la zona”, destacó Díaz.

Licitación

La licitación por mejor valor para desarrollar el Centro de Entretenimiento de Amador tiene un precio de referencia de 17.9 millones de dólares, aunque se estima que la inversión total superaría los 30 millones de dólares.

El secretario ejecutivo de la UABR comentó que se ponderarán las propuestas económicas y el financiamiento que presenten los interesados en operar la concesión del antiguo Figali.

El contrato contempla el desarrollo de zonas comerciales en los predios del Centro de Convenciones Amador, que contará con una conexión con el Panama Convention Center. Anel Asprilla

El contrato contempla el desarrollo de zonas comerciales en los predios del Centro de Convenciones Amador, que contará con una conexión con el Panama Convention Center. Anel Asprilla

Actualmente, la licitación se mantiene suspendida luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenara realizar cambios en el pliego de condiciones para mejorar el proceso de selección del contratista.

Para la DGCP es necesario aclarar los documentos que deben entregar los interesados para demostrar que cumplen con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones. Igualmente, se pide actualizar lo relacionado con la metodología que se utilizará para evaluar las propuestas, ya que, en opinión de la Dirección, el proceso establecido en el pliego de condiciones no se ajusta al procedimiento de licitación por mejor valor.

Sobre lo señalado por la DGCP, el secretario ejecutivo de la UABR comentó que ya se trabaja en subsanar los puntos señalados por la entidad, por lo cual indicó que se espera que durante 2026 se realice y concrete la licitación de selección del contratista.

El contrato incluye la creación de un sistema de transporte con buses turísticos que facilite la movilidad hacia la Calzada de Amador y el Casco Viejo para crear un circuito turístico en la zona. Anel Asprilla

Las empresas que participaron en la reunión de homologación del pliego de condiciones fueron Show Pro y Ticket Plus, Magic Dreams/Panatickets, la firma de abogados ADA, Mallol Arquitectos, S.A., Festieventos y Promotora Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. (PROINFRA).

Durante la reunión, la mayoría de las consultas giraron en torno a la presentación de la carta de financiamiento, la explicación del servicio de transporte, así como peticiones relacionadas con la experiencia local para realizar eventos que debe tener la empresa que sea seleccionada.

Por el momento no hay una fecha para la presentación de propuestas económicas y todo dependerá de la aprobación por parte de la DGCP de los cambios que debe realizar la UABR al pliego de condiciones.