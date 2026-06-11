El arroz vuelve a la agenda nacional: importación, clima y producción bajo análisis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De acuerdo con las cifras del INEC, en el periodo 2024-2025 en Panamá se cosecharon 7.9 millones de quintales de arroz, por debajo de la producción de 2022-2023, cuando se cosecharon 8.8 millones. En ambos ciclos, la producción estuvo por debajo del consumo.

En Panamá, el arroz es la base de la alimentación diaria de miles de panameños. Por ello, cuando se advierte de la posibilidad de un desabastecimiento, el gobierno recurre a la figura de la importación.

Las cifras dan cuenta del peso del arroz en la mesa del panameño. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el país se consumen, mensualmente, unos 778 mil quintales de arroz, lo que se traduce en unos 9 millones 336 mil quintales al año.

El tema vuelve a la agenda nacional luego de que este martes 9 de junio, el ministro del Mida, Roberto Linares, anunciara que se importarán 786 mil quintales de arroz en cáscara que serán distribuidos en todo el país, una decisión que habría sido tomada para contrarrestar los posibles efectos de la llegada del fenómeno de El Niño y garantizar el abastecimiento del grano.

Si analizamos el consumo nacional y la producción local, todo indica que la previsión del gobierno es adecuada. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el periodo 2024-2025 en el país se cosecharon 7.9 millones de quintales de arroz, una cifra que quedó 10.2% por debajo de la producción del periodo 2022-2023, cuando se cosecharon 8.8 millones de quintales. En ambos ciclos de cosecha la producción estuvo por debajo del consumo actual.

Infografía: Itzaly Pérez. Fuente: INEC

El periodo 2024-2025 coincidió con la antesala del fenómeno de El Niño previsto para 2026. El evento comenzó a desarrollarse a mediados de 2023 y se mantuvo activo hasta finales de mayo de 2024, cuando dio paso a condiciones climáticas neutrales.

El fenómeno de El Niño suele provocar una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Estas condiciones afectan el desarrollo de los cultivos, lo que, a su vez, reduce los rendimientos agrícolas y aumenta la necesidad de riego, especialmente en rubros sensibles como el arroz. De hecho, la situación climática actual ha retrasado el inicio de las siembras.

Las reacciones

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Molineros (Analmo) informó que propuso la importación de un contingente de 1.6 millones de quintales de arroz en cáscara, equivalente a 2 meses de consumo del país. El gremio sostiene que esta cifra sería óptima para mantener la seguridad alimentaria del país tomando en cuenta la cosecha del periodo entrante, el saliente y el reposo del arroz en los silos para cumplir con la calidad.

Afirma que su petición se sustenta en los datos de la Dirección Nacional de Agricultura que señalan que el país tiene 2,500 hectáreas menos de arroz de lo que se sembró durante el mismo periodo del año anterior. Añaden que esta misma dirección realizó una estimación sobre cuánto arroz disponible tendría Panamá —tomando en cuenta el inventario—, y que la conclusión fue que hay reservas de arroz en cáscara suficientes hasta el 21 de septiembre de 2026. Una evaluación anterior proyectaba existencias hasta el 8 de octubre.

Infografía: Itzaly Pérez. Fuente: INEC

También se refirió al tema la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap). Su presidente, Omar Spiegel, dijo que si bien ellos no cuestionan la necesidad de importar arroz, sí cuestionan el procedimiento que se usó para autorizar la medida. Según explicó, la Cadena Agroalimentaria del Arroz recomendó el pasado 26 de mayo la importación de 886 mil quintales por posible desabastecimiento, pero sostienen que el decreto que aprobó el Consejo de Gabinete hace referencia a un “contingente adicional”, una figura que, a su juicio, no está contemplada dentro del marco jurídico vigente.

Spiegel manifestó preocupación por el plazo establecido para la llegada del arroz importado, previsto hasta el 15 de septiembre, ya que, a su juicio, el producto estaría ingresando al país en plena cosecha nacional, lo que afectaría la venta del arroz producido localmente. “Nosotros recomendamos que esa importación entre antes de agosto, antes de que inicie la cosecha, para evitar afectaciones al productor nacional”, apuntó.

Omar Spiegel, presidente de Faragrap.

Aseguró que existe un inventario nacional de 3 millones de quintales, con lo que habría abastecimiento hasta el 15 de octubre.

Respecto al fenómeno de El Niño, el dirigente detalló que los productores mantienen un monitoreo constante de los campos y hasta el momento no se han registrado afectaciones significativas en los cultivos, pero reconoció que existe una reducción de hectáreas sembradas durante este periodo —tal como sucedió en 2025—, una situación que podría disminuir la producción de la próxima cosecha.

De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz de Panamá, en 2025 se importaron a Panamá, 2,215,358 quintales de arroz, siendo Estados Unidos, Uruguay y Brasil los tres países de donde más grano se importó.