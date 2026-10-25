El barismo gana protagonismo con el auge del café de especialidad panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Benjamín Roque, campeón nacional de barismo, explica cómo la preparación del café se ha convertido en una profesión que combina conocimientos técnicos, creatividad y precisión. Panamá participa en una competencia mundial que reúne a representantes de 60 países.

El auge del café de especialidad panameño no solo ha transformado la manera en que se cultiva, procesa y comercializa el grano. También ha impulsado el desarrollo del barismo, una profesión en la que la preparación de cada taza requiere conocimientos sobre el origen del café, sus características, técnicas de extracción y presentación al consumidor.

En esta cadena productiva, el barista ha adquirido un papel relevante como el profesional encargado de trasladar a la taza las cualidades del grano que los caficultores han desarrollado durante años.

Benjamín Roque, campeón nacional de barismo de Panamá y representante del país en el Campeonato Mundial de Baristas 2026, explicó durante una entrevista en el espacio Café con La Prensa, transmitido desde el World of Coffee Panamá, que esta actividad requiere una preparación que va mucho más allá de servir café.

“Básicamente ser barista es ser un profesional de café, conocer desde su origen, proceso, tostado y preparación y también tener la capacidad de poder compartirlo con otras personas que sea muy entendible para cualquiera”, expresó.

Benjamín Roque, campeón nacional de barismo de Panamá. LP/Anel Asprilla

Roque, oriundo de Chiriquí, relató que su acercamiento al barismo comenzó cuando trabajaba en un restaurante de David, mientras buscaba obtener ingresos para financiar sus estudios universitarios. Los propietarios del establecimiento también tenían una cafetería, donde conoció el mundo del café de especialidad.

Benjamín Roque durante su participación en el segundo día del campeonato internacional de barismo. LP/Anel Asprilla

Inicialmente, su interés estuvo relacionado con las figuras que se elaboran sobre la superficie de las bebidas con leche, una técnica conocida como latte art. Sin embargo, posteriormente descubrió las diferencias de aromas y sabores que pueden obtenerse según la variedad del grano y su procesamiento.

“Me di cuenta que también podíamos descubrir distintos matices de sabores, que dependiendo de cómo se secaba el café o dependiendo de la variedad, también podíamos encontrar distintos perfiles de sabores”.

Esa experiencia lo llevó a investigar, visitar fincas y aprender directamente de productores panameños, hasta considerar el barismo como una carrera profesional.

Una profesión que exige técnica y precisión

La especialización de los baristas también ha evolucionado mediante programas de formación en preparación, tueste, catación y evaluación sensorial.

Roque explicó que existen cursos con diferentes niveles de dificultad, desde conocimientos básicos hasta certificaciones profesionales bajo estándares internacionales. También destacó que la experiencia práctica y el aprendizaje autodidacta constituyen otras vías de formación.

El nivel de preparación que requiere esta actividad se refleja en las competencias internacionales, donde los participantes deben demostrar dominio técnico, creatividad, consistencia y capacidad de comunicación.

Publico que observa la competencia internacional de barismo en el World of Coffee Panamá 2026. LP/Anel Asprilla

Durante el Campeonato Mundial de Baristas, celebrado en el Panama Convention Center como parte del World of Coffee Panamá 2026, participaron 60 campeones nacionales de distintos países.

Para llegar a esta competencia, los baristas deben obtener previamente el título nacional. En países con una industria más desarrollada se realizan eliminatorias regionales, mientras que Panamá cuenta actualmente con una competencia nacional.

Roque explicó que los participantes deben presentar bebidas preparadas con máquinas de espresso, bajo estrictos criterios de evaluación.

“En esta categoría tenemos que preparar cuatro expresos, cuatro bebidas con leche y una bebida de autor para cuatro jueces”, detalló.

Benjamín Roche frente a los jueces del campeonato internacional de baristas en el World of Coffee Panamá 2026. LP/Anel Asprilla

La preparación se desarrolla frente a jueces internacionales, quienes evalúan aspectos que van desde la cantidad de café utilizada y el tiempo de extracción hasta la limpieza de los equipos, la consistencia de las preparaciones y la manera en que el participante comunica las características de cada bebida.

“Tenemos que al mismo tiempo ser muy precisos en la técnica de preparación, qué cantidad de café utilizamos, qué cantidad de café extraemos, en qué tiempo, la limpieza, la consistencia en que hacemos las cosas”, señaló.

A estos elementos se suman la expresión corporal, la presentación y la capacidad del barista para describir los sabores que encontrarán los jueces en cada taza.

El Campeonato internacional de baristas se realiza desde hace 26 años y es la primera vez que se efectúa en Panamá. LP/Anel Asprilla

Roque explicó que estas competencias también funcionan como espacios de innovación, donde los participantes presentan nuevas técnicas, equipos y propuestas desarrolladas a partir de granos de diferentes orígenes.

“Estas competencias lo que buscan es resaltar el trabajo del barista, el trabajo del productor del café y también pues ir innovando”, manifestó.

Roque fue elogiado durante el concurso. https://t.co/RPdpBIGXz3 pic.twitter.com/kicEKwz5D6 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2026

El campeón panameño recordó que las competencias mundiales comenzaron en el año 2000 y que, con el paso del tiempo, han incorporado nuevas técnicas y mayores exigencias profesionales.

En Panamá, el crecimiento de esta disciplina acompaña el reconocimiento internacional alcanzado por los productores nacionales, especialmente con el café Geisha, que ha obtenido precios históricos en las subastas internacionales.