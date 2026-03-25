El brent cae un 6 % y se cotiza en los 97 dólares ante una posible tregua en Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El barril de petróleo brent para entrega en mayo desciende más del 6 % en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio.

En horas de la mañana de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba ese 6.57 %, hasta los 97.30 dólares por barril.

En la víspera, el brent se disparó un 4.55 % (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El crudo cae este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, a pesar de que Teherán sigue negando que haya conversaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha trasladado a Irán una propuesta de quince puntos para intentar poner fin a la guerra, de acuerdo con el diario The New York Times.

De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también baja este miércoles, el 5.34 %, hasta los 87.39 dólares, antes de la apertura oficial del mercado estadounidense.