El brent se hunde 13% tras anunciar Trump que pospone ataques a infraestructuras iraníes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se hunde un 13% y se negocia por debajo de los cien dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de sus hostilidades en Oriente Medio.

Pocos minutos después de las 12.00 horas, el brent ha llegado a bajar hasta los 96 dólares por barril después del mensaje de Trump.

“En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, detalló Trump.

El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, había llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114.43 dólares.