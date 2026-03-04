Panamá, 04 de marzo del 2026

    Petróleo

    El brent sube más del 2% y acumula una revalorización del 12% desde el ataque a Irán

    EFE
    Fotografía de archivo de una torre de la principal plataforma petrolífera rumana en el Mar Negro cerca de la costa de la ciudad de Constanta, a 275 kilómetros al sureste de Bucarest, Rumanía. EFE/STR

    El barril de petróleo brent sube algo más del 2% en la apertura de este miércoles y acumula una revalorización superior al 12% en las tres últimas jornadas, después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzarán una ofensiva militar conjunta contra Irán.

    Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7:15 horas (6:15 GMT) de este miércoles, el brent sube el 2.21%, hasta los 83.20 dólares.

    El precio del crudo se revaloriza hoy con menor intensidad que en sesiones previas: en la víspera, cerró con un alza del 4.71%, aunque llegó a superar los 85 dólares por barril (niveles no vistos desde julio de 2024); y el pasado lunes el 7.26%.

    El petróleo llegó a apreciarse durante la madrugada de ese lunes más de un 13% en su primera reacción al ataque conjunto de EE. UU. e Israel contra Irán, que en represalia ha extendido el conflicto por gran parte de los países de Oriente Medio.

    El mercado teme que, como consecuencia de este enfrentamiento bélico, se paralice el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20% del flujo de petróleo.

    El analista de XTB Javier Cabrera advierte de que, mientras se mantenga la tensión en el estrecho de Ormuz, tanto el petróleo como el gas y sus derivados serán los activos con mayores repuntes.

    “A medida que se alargue el bloqueo, mayores serán las subidas del crudo y habrá un mayor impacto en la economía mundial”, alerta.

    La Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con prender fuego a cualquier barco que intente cruzar el Estrecho de Ormuz y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado como respuesta que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” para el comercio marítimo que transite por dicha zona y que incluso dará escolta militar a los buques en la región.

    Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que ayer cerró con una subida del 4.7%, avanza hoy el 2.15%, hasta los 76.19 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

    EFE

    Agencia de noticias


