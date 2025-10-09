El buque escuela B.A.P. Unión llega a Panamá con la experiencia cultural ‘Casa Perú’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en alianza con la Marina de Guerra del Perú, anunció la llegada del Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión a la Terminal de Cruceros de Amador, el próximo 15 de octubre de 2025.

A bordo viaja la “Casa Perú”, un espacio interactivo que permitirá a los visitantes conocer y disfrutar la oferta turística, cultural y gastronómica del país andino, informó Promperú en un comunicado.

La escala en Panamá forma parte del recorrido internacional del B.A.P. Unión, que ha visitado 10 puertos de ocho países de América y Europa, promoviendo la cultura peruana en cada destino.

“Desde Promperú nos llena de orgullo que el B.A.P. Unión llegue a Panamá llevando a bordo la Casa Perú, compartiendo nuestra cultura, gastronomía y tradiciones en cada país y puerto visitado”, expresó Juan Luis Reus, consejero económico comercial de Promperú en Panamá.

“Panamá es un aliado económico, logístico y turístico muy importante, y esta será una oportunidad para que más panameños descubran las maravillas de un destino cercano, seguro y lleno de experiencias inolvidables”, agregó.

El velero más grande y rápido de América

El B.A.P. Unión, considerado el velero más grande y rápido del continente americano, porta en su vela mayor la Marca Perú, símbolo del orgullo nacional y de la identidad cultural del país.

Desde su incorporación a la Marina de Guerra del Perú en 2016, el buque escuela se ha consolidado como un embajador itinerante que proyecta la imagen del país y promueve su cultura, turismo y tradiciones a nivel internacional.

Durante su estancia en Panamá, el buque abrirá sus puertas al público el jueves 16 de octubre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Terminal de Cruceros de Amador.

La jornada, organizada por Promperú, incluirá capacitaciones dirigidas a agencias de viaje, activaciones culturales, y degustaciones gastronómicas de la reconocida cocina peruana.

La actividad será gratuita y abierta a todo público, sin necesidad de inscripción previa, y podrán participar menores de edad acompañados.



