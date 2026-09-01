El buque gasífero surcoreano que pagó un precio récord en subasta cruza el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El G.Spirit, cargado de gas licuado de petróleo, pagó una cifra récord para obtener un cupo de tránsito por el Canal de Panamá

Un buque cargado de gas licuado de petróleo (GLP) propiedad de una naviera surcoreana cruzó este martes el Canal de Panamá después de haber pagado en una subasta la cifra récord de 5,3 millones de dólares, ya que había llegado al paso navegable sin un tránsito reservado.

Pasadas las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este martes, el buque cisterna G.Spirit, de la naviera surcoreana Sk Gas Ltd., cruzaba la esclusa de Agua Clara de la ampliación del Canal, situada en el litoral del Caribe, en un recorrido que inició alrededor de las 2:00 hora local (7:00 GMT), de acuerdo con datos oficiales obtenidos por EFE.

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial y único de agua dulce, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

Este 1 de septiembre cerca de las 10:30 hora local (15:30 GMT) había 90 buques en espera para cruzar la vía: 84 con reserva y seis sin ella.

La administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta, informó el pasado 27 de agosto que el buque cisterna surcoreano pagó en subasta 5.3 millones de dólares, una cifra inédita según confirmó, y que se sumaba a otras recientes de entre 1 y más de 4 millones de dólares también de naves con carga energética en muchos casos.

Espino no descartó que los precios en las pujas - que no son establecidos por el Canal - sigan creciendo, ya que dependen de las condiciones del mercado, “de la premura del buque, de la ruta, de los compromisos” de la naviera.

De acuerdo con informes de la prensa local, el G.Spirit tenía 14 días en espera cuando decidió acudir a la subasta, celebrada en una fecha no precisada oficialmente, en la que obtuvo un cupo para cruzar este 1 de septiembre.

Los costos en subastas comenzaron a dispararse en el segundo trimestre de este año, cuando el Canal registró picos de tránsito con hasta 41 en algunos días cuando la media es 36 - y los precios han superado el millón de dólares por un cupo en algunos casos un cupo, cuando la media entre octubre y febrero pasado fue de 55 mil dólares.

De acuerdo con analistas citados por medios especializados, la crisis en Ormuz ha llevado a los transportistas de energéticos como el GLP y gas natural licuado (GNL) a redirigir su ruta hacia el corredor América-Asia con lo que el paso por el Canal garantiza que lleguen a tiempo.

El Canal de Panamá atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU. -Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

El Canal aplica desde el pasado 30 de agosto una flexibilización en las reservas de la ampliación (neopanamax) y reducirá este mes, primero a 34 y luego a 32, los tránsitos diarios como parte de las medidas de ahorro de agua dada una sequía fuerte por El Niño, que incluyen una restricción paulatina del calado - la parte sumergida del barco - hasta llegar a los 44 pies, de un máximo de 50.

Algunas navieras anticipan que habrá más barcos en fila, pues deben llegar con menos carga dado la reducción del calado. Además “los buques sin reserva podrán experimentar demoras dependiendo de la demanda y de la capacidad disponible”, ha alertado el Canal.