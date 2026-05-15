El cambio clave en la ley de sustancia económica que da un respiro al sector marítimo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras recibir más de 30 propuestas en consultas con más de 150 participantes, la Comisión de Economía iniciará el lunes 18 de mayo el debate de la reforma fiscal sobre sustancia económica. El diputado Eduardo Gaitán adelantó algunos de los cambios que serán incorporados.

La reforma del Código Fiscal que busca incluir la sustancia económica para que las empresas y grupos multinacionales que operan en Panamá demuestren presencia real en el país, con oficinas, empleados y operación real, y sustenten los recursos que reciben, entra en una etapa crucial.

Luego de cuatro días intensos de consultas en las que asistieron más de 150 personas y se recibieron unas 30 propuestas de distintos gremios empresariales, abogados y representantes de la sociedad civil, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional se alista para iniciar el debate del proyecto de ley el lunes 18 de mayo.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la comisión, destacó que, luego de escuchar las distintas posiciones y posturas de tributaristas, expertos del sector marítimo y gremios, se ha acordado acoger la propuesta de excluir al sector marítimo de la regulación de sustancia económica, específicamente en esta reforma del Código Fiscal, porque es un sector que ya demuestra actividad real al portar la bandera panameña en cada uno de los barcos registrados.

“Vamos a excluir al sector de la marina mercante, reconociendo que el sector marítimo es clave para la actividad y uno de los motores económicos del país, y somos líderes en abanderamiento de naves”, expresó Gaitán.

El martes 13 de mayo, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo señalaba que obligar a las sociedades que registran sus buques en Panamá a demostrar sustancia económica e instalar oficinas en el país no tenía sentido, dada la naturaleza del negocio, que se basa en operaciones de transporte marítimo, y que cada embarcación con bandera panameña justifica sus operaciones.

Además, advertían que esta medida tendría un efecto negativo que ahuyentaría a las navieras del registro panameño, una situación que le agregaría mayor presión a un sector que se ha visto afectado recientemente por el incremento de las detención de buques con la bandera de Panamá en China.

La petición del gremio a la Asamblea Nacional, fue colocar expresamente en la reforma legal que la sociedad panameña propietaria de un buque y su actividad no estén sujetas a los requisitos de sustancia económica.

Además de aceptar esta petición, Gaitán informó que se procederá a acelerar la reforma y su reglamentación para que esté lista antes de que finalice este año, de modo que todos tengan reglas claras.

“Otro punto acordado es establecer una ventanilla única para que las empresas sedes multinacionales y bajo el régimen EMMA de manufactura puedan entregar sus declaraciones para verificar que tienen sustancia económica en el Ministerio de Comercio e Industrias y en el Ministerio de Economía y Finanzas, para evitar que esto se convierta en mayor burocracia”.

¿Qué propuso el MEF en la reforma?

La reforma al Código Fiscal presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, incorpora por primera vez reglas de sustancia económica para obligar a empresas multinacionales y otros agentes internacionales a demostrar que realmente operan desde Panamá. El proyecto establece que las compañías deberán contar con oficinas, personal calificado, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en el país para acceder al tratamiento fiscal favorable sobre rentas de fuente extranjera.

La propuesta crea además un nuevo capítulo sobre “Reglas de Sustancia Económica para Rentas Pasivas”, enfocado en ingresos como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias. Si una empresa no logra acreditar actividad económica real en Panamá, será catalogada como “entidad no calificada” y deberá pagar un impuesto del 15% sobre la renta bruta generada en el país. Según expertos tributarios, la medida busca evitar que estructuras internacionales utilicen Panamá únicamente para reducir o eludir impuestos.

El proyecto también introduce nuevas obligaciones de reporte y mayores mecanismos de fiscalización, incluyendo declaraciones anuales detalladas sobre rentas pasivas y sustancia económica. Asimismo, amplía la definición de establecimiento permanente para determinar cuándo una empresa extranjera debe tributar en Panamá. El Gobierno sostiene que la reforma es clave para fortalecer la transparencia fiscal y lograr que la Unión Europea excluya al país de la lista de jurisdicciones no cooperadoras o llamados paraísos fiscales.