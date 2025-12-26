El Canal abre diálogo multisectorial para sus nuevos proyectos

Exclusivo Suscriptores

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza en la conformación de una coalición social participativa y multisectorial como parte de su estrategia para desarrollar los nuevos proyectos contemplados en su agenda a mediano y largo plazo.

La iniciativa busca establecer un diálogo temprano y sostenido con comunidades, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y otros actores clave vinculados directa o indirectamente a las futuras inversiones logísticas del Canal.

Según explicó Jorge Urriola, especialista en Protección Ambiental de la ACP, la coalición surge de la necesidad de fortalecer el acercamiento social en el marco del Plan Estratégico 2025-2035, que incluye proyectos como la construcción de nuevos puertos, la ampliación del corredor logístico y otras iniciativas orientadas a diversificar los ingresos del Canal. El objetivo central es conocer percepciones, dudas y expectativas de la ciudadanía antes de que los proyectos entren en fases formales de ejecución, dijo.

Urriola detalló que este proceso se desarrolla con el acompañamiento técnico del Centro de Investigación y Desarrollo Sostenible (CIDES), entidad especializada en metodologías participativas y planificación territorial. Con su apoyo, la ACP ha iniciado talleres tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico, involucrando a comunidades de la Cuenca Hidrográfica del Canal, áreas revertidas y zonas cercanas a las áreas operativas, así como actores institucionales y de la sociedad civil.

La coalición no constituye una consulta formal asociada a estudios de impacto ambiental, sino una etapa diagnóstica previa, enfocada en escuchar a los actores sociales y recoger información clave que permita anticipar preocupaciones y diseñar mejores planes de acción. “No estamos consultando un proyecto definido; estamos preguntando qué espera la ciudadanía del Canal y cuáles son sus inquietudes”, subrayó Urriola.

Hasta el momento, la ACP ha identificado cerca de 700 actores directos e indirectos, incluyendo comunidades, gobiernos locales, entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, gremios y sectores académicos. La participación no se limita a las zonas cercanas al área donde se van a desarrollar los proyectos, ya que, según Urriola, se trata de iniciativas de interés nacional, cuyos impactos y beneficios trascienden el ámbito territorial inmediato.

Entre los proyectos en agenda figuran el puerto de Corozal en el Pacífico y el de Telfers en el Atlántico, la extensión del corredor logístico intermodal y una propuesta para el desarrollo de un gasoducto, que se integra al análisis estratégico por su relación con la plataforma logística del país. Cada iniciativa se encuentra en distintas etapas de evaluación, incluyendo estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y jurídica.

El proceso contempla además la elaboración de una matriz de estos actores clave, herramienta que permite clasificar a los participantes según su nivel de influencia e interés, con el fin de definir mecanismos adecuados de comunicación, capacitación y coordinación. Esta base de datos será actualizada de forma permanente y servirá como soporte para la interacción a largo plazo durante todo el desarrollo del plan estratégico.

Urriola agregó que la coalición social tendrá un carácter permanente y estará alineada con los objetivos de sostenibilidad del Canal, incluyendo la descarbonización y la protección del recurso hídrico. Adelantó que en los próximos meses se ampliarán los talleres y se habilitarán canales digitales para facilitar la participación ciudadana, en línea con estándares internacionales de acceso a la información y gobernanza ambiental.