El Canal baja calado, pero descarta reducir el tránsito de buques por disminución de lluvias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La vía interoceánica por el momento cuenta con reservas suficientes de agua tras un verano húmedo.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantendrá el número de tránsitos diarios de buques sin variaciones por el momento, pese a una disminución de las lluvias por el fenómeno de El Niño, informó este jueves la administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta.

La ingeniera confirmó que las lluvias actuales se encuentran por debajo de los niveles óptimos para esta época del año. Sin embargo, aclaró que los lagos iniciaron el período con niveles altos gracias a una temporada húmeda previa, lo que les permite contar con un margen de maniobra seguro.

A pesar de la estabilidad en el volumen de tráfico, la escasez de precipitaciones ya ha generado los primeros ajustes operativos por prevención.

Ilya Espino de Marotta, asumirá el próximo 5 de septiembre de 2026, como la nueva administradora del Canal de Panamá. Foto: LP / Alexander Arosemena

La administración comunicó formalmente a sus clientes dos reducciones consecutivas de calado máximo autorizado que se empezaron a aplicar desde este mes de julio y continuarán en agosto.

Ajustes

Las embarcaciones Neopanamax pasaron desde el 3 de julio de un calado de 50 pies (15.24 metros) a 49.5 pies (15.09 metros).

Luego, desde el 24 de julio el calado bajó nuevamente a 49 pies (14.94 metros).

El Canal informó que para el 15 de agosto se tiene previsto una nueva disminución, a 48.5 pies (14.78 metros).

Esta medida obliga a las embarcaciones de mayor tamaño a viajar con menos carga para evitar encallar.

Dado que el Canal de Panamá cobra peajes basados en la capacidad y la carga total de los buques, permitir solo barcos con menos peso se traduce directamente en una disminución de los ingresos por peajes.

Tránsito de Neopanamax. Cortesía

La acción, que impacta a menos del 1.7% de los buques Neopanamax que transitan por el Canal, “forma parte de la estrategia de gestión hídrica y operativa que desarrolla la vía interoceánica para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones”, destacó la ACP.

Sin embargo, la ingeniera reiteró que no se contempla implementar restricciones drásticas en la cantidad de barcos a corto plazo, a diferencia de la crisis vivida en 2023. Durante ese año, la severa sequía obligó a recortar los cupos de tránsito diario de manera prolongada.

La funcionaria aseguró que, de ser necesario un escenario similar, la industria naviera internacional recibirá una notificación oficial con al menos un mes de anticipación.

Por lo pronto, la administración del Canal dijo estar concentrada en garantizar la continuidad y competitividad de la ruta comercial sin afectar el comercio global.