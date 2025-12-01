El Canal de Panamá abre ronda de reuniones clave previo al proceso de precalificación para la licitación de nuevos puertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá iniciará este lunes una ronda de reuniones individuales con los operadores nacionales e internacionales interesados en participar en el desarrollo de los nuevos puertos de Corozal y Isla Telfers, un proyecto estratégico que busca fortalecer la capacidad logística y ampliar la oferta de servicios marítimos vinculados al tránsito interoceánico.

El anuncio fue reiterado por el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, durante una presentación el pasado martes 25 de noviembre, ante los miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde destacó que estas sesiones técnicas permitirán intercambiar información, resolver dudas y afinar criterios antes de lanzar formalmente el proceso de precalificación para la licitación internacional entre finales de este mes de diciembre y enero.

“Así de rápido esa ventana de oportunidades no va a estar mucho tiempo”, dijo sobre el proceso que se acelerará para desarrollar los puertos mediante licitación.

Vásquez explicó que el Canal mantiene su compromiso de expandir su infraestructura logística, con el objetivo de fortalecer la posición de Panamá como hub marítimo global, a pesar de los retos que impone el cambio climático y la disponibilidad de agua.

“Estamos proponiendo una idea un poquito más agresiva: Corozal y Telfers al mismo tiempo. Queremos hacer la precalificación a finales de este mes, posiblemente en enero”, afirmó el administrador.

El proyecto contempla el desarrollo de dos nuevas terminales de contenedores en las riberas del Pacífico en Corozal y en el Atlántico en isla Telfers, con la posibilidad de incorporar dos terminales adicionales en el futuro, lo que permitiría al Canal mantener cuatro puertos bajo concesión.

Estas terminales serían clave para aumentar la capacidad operativa y la conectividad interoceánica, consolidando la red portuaria panameña.

Además, Vásquez subrayó que todos los contratos y procesos de concesión del Canal se rigen bajo principios de transparencia y competencia abierta, asegurando que “todos los contratos del Canal se hacen bajo la más amplia competencia”.

El plan para las terminales portuarias proyecta que cada infraestructura tendrá una capacidad de entre 2.5 y 3 millones de TEUs.

En la reunión del 27 de octubre, con las empresas portuarias, navieras y operadores logísticos donde el Canal presentó el proyecto de los puertos, asistieron Evergreen, Hapag Lloyd, PSA International, ONE, HMM, Yang Ming, Mediterranean Shipping Co (MSC), SSA Marine-Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, MOL, OOCL, DP World, Hanseatic Global Terminals. Igualmente APM Terminals, parte de la naviera danesa Maersk; la china Cosco Shipping Ports y la francesa CMA Terminals.

Otros proyectos en desarrollo

El administrador del Canal abordó con los ejecutivos de Apede otros temas estratégicos, entre ellos el proyecto de gasoducto interoceánico, que calificó como “un proyecto muy grande para un país como este, pero necesario para mantenernos vigentes en este mercado”.

Detalló que el proyecto del gasoducto dependiendo de la magnitud puede implicar una inversión de entre 8,500 millones de dólares y 9,000 millones de dólares, con terminales en el Atlántico y el Pacífico, y una línea de 76 km que podría transportar propano, etano y butano. Pero este gas se definirá según la demanda del mercado puesto que se apunta a aprovechar el auge de la producción de gas estadounidense y la creciente demanda asiática.

Igualmente, compartió los avances en el Proyecto del Río Indio, pieza clave para garantizar el agua que sostiene las operaciones del Canal y el consumo humano.

De cara al futuro, Vásquez proyectó que el Canal mantendrá un plan de inversión de entre 1,500 millones de dólares y 2,500 millones de dólares anuales durante la próxima década.

“Creemos que podemos replicar por un periodo sostenido de 10 años un volumen de inversión de capital”, destacó.

Recalcó que el Canal de Panamá, que actualmente maneja cerca del 6% del comercio marítimo mundial, sigue siendo una pieza clave para la economía panameña, aportando más del 10% del PIB nacional.