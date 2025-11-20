El Canal de Panamá anuncia vertidos preventivos por los máximos niveles en los lagos Alhajuela y Gatún

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los lagos Alhajuela y Gatún están próximos a alcanzar sus niveles máximos operativos, razón por la cual la administración del Canal de Panamá alertó sobre los vertidos preventivos en las represas Gatún y Madden.

De acuerdo con los datos del Canal de Panamá, a la 1:00 a.m. de este jueves 20 de noviembre el lago Alhajuela registró 251.85 pies (76.77 m) y el lago Gatún 88.59 pies (27.01 m).

Los pronósticos indican que las lluvias continuarán en la cuenca hidrográfica del Canal y, que de continuar esta tendencia, el embalse de Gatún alcanzará su máximo nivel operativo en los próximos días.

“Se reitera el llamado a los residentes en áreas aledañas y al público en general para que tomen precauciones y estén atentos al sonido de las sirenas, que indican un vertido inminente. En estos casos, deben salir del río o cuerpos de agua de forma inmediata y alejarse hacia zonas altas fuera de las planicies de inundación”, resaltó el Canal de Panamá en un comunicado.

La administración de la vía interoceánica hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones y mantenerse informada para prevenir riesgos.