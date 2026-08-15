El Canal de Panamá aplica nueva reducción del calado para enfrentar el fenómeno de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Canal de Panamá opera desde este sábado con un calado de 48.5 pies o 14.78 metros en las esclusas neopanamax, la ampliación en servicio desde junio 2016, como parte de las medidas preventivas ante la sequía derivada de un fenómeno de El Niño fuerte este año que puede extenderse hasta 2027.

Se trata del tercer ajuste del calado de un cronograma que, hasta ahora, establece cinco, el primero desde el pasado 3 de julio cuando bajó a 49.5 pies o 15,09 metros, seguido del aplicado el 24 de julio (49 pies o 14.94 metros), el de este sábado, y los del 26 de agosto (48 pies o 14.63 metros) y 3 de septiembre próximos (47.5 pies o 14.48 metros).

El calado es la parte sumergida del barco y el Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo y que une el océano Atlántico con el Pacífico, ofrece uno máximo de 50 pies (15.24 metros).

El Canal de Panamá opera desde este sábado con un calado de 48,5 pies o 14,78 metros en las esclusas neopanamax, la ampliación en servicio desde junio 2016, como parte de las medidas preventivas ante la sequía derivada de un fenómeno de El Niño fuerte este año que puede extenderse hasta 2027. EFE/ Bienvenido Velasco

La consecuencia directa de reducir el calado es que la nave debe cruzar con menos carga, lo que puede suponer cambios logísticos para los clientes e impactar las cuentas del Canal, que cobra en relación al tonelaje movilizado.

Se mantiene sin cambios el número de tránsitos diarios

El Canal prevé que deberá reducir de forma escalonada el calado hasta llegar a los 44 pies o 13.41 metros, el mínimo operativo de las neopanamax, lo que cree que bastará para sortear la crisis hídrica sin aplicar restricciones al tránsito de buques como ocurrió en 2023, según ha explicado la subadministradora y administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta.

“Estamos anticipando que para el verano del 2027, entiéndase de abril-mayo, llegaremos a un calado de 44 pies, basado en el nivel de tránsito que estamos viendo y los pronósticos de lluvia. No estamos previendo reducción de tránsito”, dijo Espino de Marotta en una conferencia de prensa el pasado 7 de julio.

En el comunicado que anunció los ajustes de agosto y septiembre, la administración de la vía, por el que pasa entre un 3 % y un 5 % del comercio mundial, sostuvo que los ajustes de calado anunciados no implican cambios en el número de tránsitos diarios, que promedian entre 36 y 37.

Baja el nivel del principal lago del Canal

Los ajustes de calado responden a los niveles proyectados del lago Gatún, construido en 1913 y principal surtidor de agua del Canal, que también se beneficia de otro lago artificial, el Alhajuela (1935), afirmó la administración de la vía.

El cronograma de aplicación de los ajustes obedece “a una planificación sustentada en las lecciones aprendidas durante el período 2023-2024”, cuando una fuerte sequía obligó no solo a reducir este nivel hasta los 44 pies sino también a restringir los tránsitos diarios de buques, que llegaron a ser veintidós.

En los primeros nueve meses del actual año fiscal (octubre 2025 -junio 2026) del Canal, los tránsitos crecieron el 5.2% y los ingresos un 17 % impulsados por los segmentos de portacontenedores y Gas Licuado de Petróleo (GLP), según datos oficiales.