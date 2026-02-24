Panamá, 24 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PUERTOS PANAMEÑOS

    El Canal de Panamá asegura que las operaciones continúan normales y seguras tras fallo de la CSJ sobre puertos

    Getzalette Reyes
    El Canal de Panamá asegura que las operaciones continúan normales y seguras tras fallo de la CSJ sobre puertos
    Buque de contenedores pasa bajo el Puente de Las Américas. LP/Alexander Arosemena

    El Canal de Panamá informó que tuvo conocimiento de la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que regía la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión que ya se encuentra ejecutoriada.

    A través de un comunicado oficial, la administración de la vía interoceánica aseguró que sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad y seguridad, pese al nuevo escenario jurídico en torno a las terminales portuarias.

    La entidad también indicó que mantiene comunicación permanente con las entidades del Gobierno central para coordinar las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales.

    El Canal de Panamá asegura que las operaciones continúan normales y seguras tras fallo de la CSJ sobre puertos
    Comunicado del Canal de Panamá.

    Ayer, lunes 23 de febrero de 2026, fue publicado en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Luego de esto, el Consejo de Gabinete aprobó contratos transitorios con APM Terminals Panamá y TIL Panamá para operar Balboa y Cristóbal hasta por 18 meses, con contraprestaciones por unos $41.9 millones, mientras se prepara nueva licitación.

    PPC ha reaccionado aludiendo a que hubo una “toma ilegal” de las instalaciones.

    En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, negó que la acción ejercida sea una expropiación y remarcó que el contrato con PPC ‘sometió’ al país por años.

    Getzalette Reyes

    Portadista


