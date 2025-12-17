El Canal de Panamá entrega $2,965 millones en dividendos al Estado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Canal de Panamá entregó al Ejecutivo un cheque por un total de $2,965 millones, como parte de los dividendos generados por la ruta interoceánica durante el año fiscal 2025.

Los recursos, que ingresarán directamente al Tesoro Nacional, representan un incremento del 20 %, equivalente a entre $495 millones y $500 millones adicionales, en comparación con los aportes del año fiscal 2024, cuando el Canal entregó al Estado $2,470 millones.

Del total de los dividendos entregados por la ACP, $2,372 millones son del excedente económico de la operación de la vía interoceánica y $591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada. Además de $2 millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.

Los dividendos entregados del año fiscal 2025 exceden en 6.3% lo presupuestado originalmente por el Canal, que era de $2,789.5 millones.

El cheque fue entregado al presidente de la República, José Raúl Mulino, por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio, en representación de la fuerza laboral de la más importante empresa del país, y descendiente de inmigrantes antillanos que llegaron a Panamá para construir el Canal.

“Ver esto aquí es ver el Canal en grande”, expresó el presidente Mulino, quien felicitó a los trabajadores por su desempeño.

“La dedicación de todos ustedes, trabajadores del Canal de Panamá, segunda generación de canaleros, da mucho orgullo y demuestra que el relevo sí existió y seguirá existiendo, así como la cultura de trabajo canalera, que es fundamental para el Canal y para el país”, reiteró el mandatario.

En el acto estuvieron presentes también los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el administrador y la subadministradora de la ACP, Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, junto a los colaboradores de la División de Mantenimiento de Flotas y Equipos del Canal.

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP, en la provincia de Colón.

Recuperación de los tránsitos

La ACP informó que el incremento en los dividendos se debió a una mejora este año de los ingresos debido al aumento de los tránsitos luego de un período de sequía entre julio de 2023 y mayo de 2024 cuando el número de cruces diarios estaba en 25 y se recuperó a 33 diarios en el año fiscal 2025.

Igualmente, los ingresos del Canal en el año fiscal 2025 alcanzaron los $5,705 millones, lo que representó un 14.4 % más de lo reportado en el periodo anterior (2023-2024), que fue por $4,986 millones.

La entidad resaltó en octubre que, en el año fiscal 2025, se alcanzó una ganancia neta de $4,134 millones, superando en $372 millones lo proyectado en el presupuesto.

La vía interoceánica registró 13,404 tránsitos en el año fiscal 2025 que va desde octubre de 2024 a septiembre de 2025, cifra que refleja un aumento del 19.3 % con relación al mismo período de 2024, cuando se reportaron 11,240 tránsitos.

Del total de tránsitos, 3,342 correspondieron a buques neopanamax, mientras que 10,062 a tránsitos de buques panamax.

Igualmente, el Canal reportó el manejo de 489.1 millones de toneladas CP/SUAB, lo que refleja un aumento del 15.6 %, con respecto al año fiscal 2024 cuando se registraron 423.1 millones de toneladas CP/SUAB.