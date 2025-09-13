Panamá, 13 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DESCARBONIZACIÓN

    El Canal de Panamá lanza cupo NetZero Slot contra emisiones

    Wilfredo Jordán
    El Canal de Panamá lanza cupo NetZero Slot contra emisiones
    Buque de contenedores pasa bajo el Puente de Las Américas. LP Alexander Arosemena

    El Canal de Panamá abrirá en noviembre un espacio exclusivo en su sistema de reservas para buques de bajas emisiones, como parte de su estrategia para alcanzar la meta de cero emisiones netas en 2050.

    La primera competencia para adjudicar el nuevo cupo, denominado NetZero Slot, será el 3 de octubre de 2025 y aplicará para la semana del 2 al 8 de noviembre, según una nota de prensa de la Autoridad del Canal de Panamá.

    Desde entonces, habrá un cupo semanal reservado para naves que cumplan con criterios de descarbonización.

    El NetZero Slot otorgará ventajas a los clientes, entre ellas la posibilidad de escoger la fecha de tránsito dentro de la semana asignada, paso garantizado en 24 horas y acceso al servicio Justo a Tiempo.

    También permitirá intercambiar o sustituir embarcaciones con características equivalentes.

    En esta primera etapa, solo podrán participar buques registrados como dual-fuel capaces de operar con combustibles de menor intensidad de carbono, como metanol o amoníaco verde, bio-LNG o bio-LPG.

    Aunque no será obligatorio usarlos de inmediato, el Canal reconocerá la inversión y la capacidad de hacerlo cuando el abastecimiento esté disponible, indica la nota.

    La selección no se hará por subasta. Tendrán prioridad los buques cargados y de mayor tonelaje, y en caso de empate se considerará la contribución económica en peajes y servicios marítimos.

    “Con el NetZero Slot enviamos una señal clara de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la competitividad del comercio mundial”, afirmó Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de Sostenibilidad del Canal.

    Wilfredo Jordán

    Editor impreso

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Fiscalía no logró que el tribunal dejara detenidos a Luis Oliva y Buddy Attie. Leer más