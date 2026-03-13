Tensión en Medio Oriente impulsa la ruta del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, advirtió que las tensiones en Medio Oriente podrían encarecer el gas natural licuado y reconfigurar las rutas energéticas, lo que abriría oportunidades para aumentar el tránsito de buques de LNG por la vía interoceánica.

Las tensiones geopolíticas en regiones estratégicas del comercio marítimo, como Medio Oriente y en específico el bloque del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo del mundo, también pueden influir en la dinámica del tránsito por el Canal de Panamá principalmente para el gas y otros energéticos.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, señaló esta semana en una entrevista con Fox Business que la vía interoceánica puede convertirse en una ruta alternativa clave para el transporte de energía y mercancías si se presentan interrupciones en corredores marítimos críticos, como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del comercio mundial de petróleo y gas.

Los buques de Gas Natural Licuado comenzaron a utilizar la vía interocéanica en 2018. Canal

Según Vásquez, la ampliación del Canal ha fortalecido su capacidad para movilizar buques de mayor tamaño y cargas energéticas como gas natural licuado, lo que refuerza su papel estratégico dentro de la red logística global.

“Lo que vemos es que probablemente los precios del LNG van a subir, lo que significa que el costo del transporte, del inventario y del combustible también va a aumentar”.

Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez. LP/Anel Asprilla

Vásquez explicó que el Canal cuenta actualmente con capacidad para entre 10 y 11 tránsitos diarios de buques de gas natural licuado (LNG), cifra que podría ampliarse hasta 12 tránsitos por día en función de la demanda del mercado y la disponibilidad de la flota.

Señaló que esta capacidad adicional permitiría atender un eventual aumento en los envíos de LNG, especialmente en rutas entre Estados Unidos y Asia, donde el Canal de Panamá se ha consolidado como una de las principales vías de tránsito para este tipo de carga energética.

“Durante los años hemos sido el principal canal para transportar LNG de Estados Unidos hacia Asia”.

Vásquez ha señalado que en momentos en que suben los precios del combustible y se presiona también al alza el costo del transporte, la ruta del canal que es la más corta, es la más confiable en estos casos para algunos mercados. “Al subir los precios del crudo y los combustibles, los costos de navegación son más altos y si la ruta de Panamá resulta más corta se convierte en una ruta más atractiva”, dijo en entrevista con el portal noticiasdepanama.com.

Por su parte, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, agregó en entrevista con CNN, que han registrado “un ligero” incremento en el número de tránsitos.

“Recordemos que ahora, con el aumento de los precios del combustible, el Canal de Panamá se convierte definitivamente en una ruta más atractiva porque es más corta”.

Los sucesos del Medio Oriente pueden reflejarse en el mediano plazo y no de inmediato.

Esclusas de Cocolí del Canal ampliado. LP/Alexander Arosemena

El gerente de Hidrología del Canal, Ayax Murillo, dijo a La Prensa que actualmente el promedio de cruces se ubica en 40 diarios, la capacidad más elevada, debido a las buenas condiciones en los niveles de los lagos del Canal, que permiten un mejor desempeño de la ruta.

El conflicto en Medio Oriente se produce en un momento en que el Canal opera de forma normal y continua, sin ninguna restricción, lo que puede representar una oportunidad para aliviar una parte del comercio mundial afectado en el Golfo Pérsico.