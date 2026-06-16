El Canal de Panamá reacondiciona las esclusas centenarias de Gatún

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las esclusas centenarias de Gatún, en el Canal de Panamá, son sometidas desde este lunes a obras de reacondicionamiento que incluyen la sustitución de unas válvulas, en el marco del programa de mantenimiento general de la vía interoceánica que involucra más de 500 millones de dólares anuales.

El Canal de Panamá, por donde pasa entre el 3% y el 6% del comercio mundial, cuenta con cinco esclusas: tres centenarias −operativas desde agosto de 1914− y dos de la ampliación construida durante unos ocho años y en servicio desde el 26 de junio de 2016.

Los trabajos iniciados este lunes −que se prolongarán varios días− se realizan en cámara seca, es decir, vaciada de forma temporal para permitir el acceso seguro a estructuras y componentes que normalmente permanecen bajo el agua.

El mantenimiento de cámara seca “se desarrolla aproximadamente una vez al año en distintas cámaras de esclusas, siguiendo una planificación cuidadosamente coordinada que permite efectuar los trabajos sin afectar la continuidad del tránsito de buques por la vía”, dijo el Canal en un comunicado.

Fotografía que muestra las obras del reacondicionamiento de las esclusas centenarias de Gatún, en el Canal de Panamá en Colón (Panamá). EFE/Carlos Lemos

El Canal cuenta con un total de 14 cámaras, 12 de las cuales están en las esclusas centenarias y conocidas como panamax. Estas cámaras miden cada una 304,8 metros de largo y 33,5 de ancho, y son necesarios 101.000 metros cúbicos de agua para llenarlas, de acuerdo con la información oficial.

Hay 46 compuertas de bisagra en el Canal inaugurado en 1914. Estas tienen un tamaño de 65 pies (19,8 metros) de ancho y 7 pies (2,1 metros) de grosor. Sin embargo, la altura varía de 47 (14,32 metros) a 82 pies (24,9 metros) dependiendo de su posición.

“Estas que estamos trabajando son las compuertas 33 y 34 de la esclusa de Gatún”, explicó a EFE el ingeniero de reacondicionamiento de la división de Esclusas, Wilfredo Yao, quien cumplirá 30 años trabajando en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En las obras iniciadas este lunes en las esclusas de Gatún se están cambiando “seis válvulas”, cuatro de las cuales “tenían algunos daños y había que corregirlos” a fin de “evitar fugas, ahorrar agua porque, como decimos, cada nota de agua cuenta, cada lugar, cada válvula que no esté trabajando adecuadamente es una pérdida de agua para el lago, para el país”, dijo el ingeniero Yao.

“Tenemos que meterle mucho mantenimiento, a conciencia, para poder mantener esta estructura que tiene más de 100 años. Todas estas compuertas que ustedes ven aquí, dentro del Canal de Panamá, son compuertas originales que se fabricaron en sitio”, añadió.

Personas trabajan en el reacondicionamiento de las esclusas centenarias de Gatún. EFE/Carlos Lemos

El Canal, el único de agua dulce del mundo y que une el Atlántico y el Pacífico, conecta 180 rutas marítimas y 1,920 puertos de 170 países. Su principal usuario es Estados Unidos, con alrededor de un 70% de la carga que lo cruza de salida o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.