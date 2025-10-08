El Canal de Panamá registra ingresos por $5,705 millones; 14.4% más que el periodo anterior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá informó este miércoles que los ingresos totales correspondientes al año fiscal —octubre 2024 a septiembre 2025— alcanzaron los $5,705 millones, lo que representó un 14.4% más de lo reportado en septiembre de 2024, que fue por $4,986 millones.

En un comunicado, el Canal resalta que estos resultados preliminares no están auditados, pero reflejan la fortaleza financiera y operativa del Canal, así como la eficiencia en la gestión de sus recursos en un entorno global retador.

La entidad resalta que, en el año fiscal 2025, se alcanzó una ganancia neta de $4,134 millones, superando en $372 millones lo proyectado en el presupuesto.

Asimismo, se destaca que esto se logra pese a los desafíos derivados de las condiciones climáticas y del mercado.

El Canal también detalla que este resultado también representa un incremento de $695 millones en comparación con la ganancia neta obtenida en el año fiscal 2024, cuando se registraron $3,439 millones.

Con respecto al movimiento por la vía interoceánica, el Canal precisa que registró 13,404 tránsitos, cifra que refleja un aumento del 19.3% con relación al mismo período de 2024, cuando se reportaron 11,240 tránsitos.

La entidad explica que, del total de tránsitos, 3,342 correspondieron a buques neopanamax, mientras que 10,062 a tránsitos de buques panamax.

Sobre el tonelaje, el Canal reporta el manejo de 489.1 millones de toneladas CP/SUAB, lo que refleja un aumento del 15.6%, con respecto al año fiscal 2024 cuando se registraron 423.1 millones de toneladas CP/SUAB.

La administración de la vía marítima destaca que este crecimiento fue impulsado por los segmentos de contenedores y gas licuado de petróleo (LPG), que mostraron un desempeño favorable durante el año.

En cuanto al segmento de graneleros, se informa que continuó su proceso de recuperación, mientras que el de gas natural licuado (LNG) registró resultados por debajo de lo esperado, debido principalmente a los costos de flete en el mercado internacional.

Entre los factores extraordinarios que beneficiaron los ingresos está el frontloading (distribución anticipada), que aportó al menos $100 millones a los resultados del año fiscal 2025, así como los resultados del programa de asignación de cupos a largo plazo (LoTSA), que ayudó a compensar parcialmente el impacto de la disminución del tránsito de buques LNG.