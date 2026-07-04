El Canal de Panamá suma cinco nuevos remolcadores a su flota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como parte de la modernización de la flota, para responder a las exigencias del comercio marítimo mundial, el Canal de Panamá puso a operar cinco nuevos remolcadores híbridos, informó la administración de la ruta interoceánica.

La incorporación de las nuevas embarcaciones resalta la visión de largo plazo de la organización para mantener una operación preparada para los desafíos del comercio marítimo mundial, afirmó Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá.

“La incorporación de estos remolcadores híbridos refleja nuestro compromiso con una operación más limpia, eficiente y sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad del Canal de Panamá para las futuras generaciones”, agregó.

Se informó que las embarcaciones fueron bautizadas con los nombres Isla Farallón, Isla Cébaco, Isla Cañas, Isla Coiba e Isla Boná, las cuales representan un significativo avance en la modernización de la flota.

“Detrás de cada remolcador hay capitanes, marinos, prácticos, operadores, mecánicos, ingenieros y equipos de apoyo que, con un corazón canalero, hacen de la operación un ejemplo de excelencia”, indicó la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta.

Los remolcadores están equipados con un sistema de propulsión híbrido, que combina motores diésel, motores eléctricos y un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías. Se explicó que los nuevos remolcadores optimizan el consumo energético, reducen las emisiones y fortalecen la confiabilidad de las maniobras.

Además, se indicó que esta tecnología también contribuye a disminuir el consumo de combustible, reducir los costos de mantenimiento y extender la vida útil de los equipos, respaldando una operación más eficiente y ambientalmente responsable.

Estos remolcadores son embarcaciones que asisten a los buques durante su tránsito por la vía marítima, principalmente en las entradas y salidas de las esclusas, así como durante su paso por el Corte Culebra.