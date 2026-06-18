El Canal y el desempeño económico sostienen el optimismo sobre la calificación del país, según JP Morgan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La banca de inversión estadounidense considera que Panamá mantendrá su grado de inversión, siempre y cuando continúe mostrando compromiso con la consolidación fiscal y preserve perspectivas favorables de crecimiento.

El crecimiento económico y el buen desempeño del Canal de Panamá sirven de aval para que el país mantenga este año su grado de inversión y continúe con mejores perspectivas, así lo indicó J.P. Morgan en un informe difundido este mes de junio.

J.P. Morgan indica que, aunque Panamá presenta indicadores más débiles que otros países con calificaciones similares (especialmente en materia de deuda y cuentas fiscales) consideran que el país mantendrá su grado de inversión cuando Moody’s emita su decisión antes de finalizar el año.

“La economía se ha mantenido resiliente, con un crecimiento de 4.3% el año pasado y avanzando a un ritmo de 4% en lo que va del año”, indica el banco de inversión estadounidense

Según el último reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda al cierre de mayo de 2026 se ubicó en $61,871.6 millones, lo que representa una leve reducción con respecto al saldo de abril cuando estaba en $61,896.4.

Igualmente, JP Morgan precisa que Panamá enfrenta restricciones de política económica que ponen el foco sobre la situación fiscal y resaltan su dependencia del financiamiento externo.

“La dolarización ha mantenido baja la inflación y ha actuado como un factor estabilizador para la economía, pero también expone al país a cambios en la confianza de los mercados cuando los diferenciales de riesgo aumentan, elevando los costos de financiamiento”.

El informe de JP Morgan señala que tal y cómo marchan los resultados fiscales al cierre de abril, el país podría cumplir su meta de déficit de 3.5% del PIB para este año.

Detalla el banco de inversión que hasta este momento los gastos de capital han disminuido 15.9% interanual. Los gastos corrientes han aumentado ligeramente 4.5% interanual. Mientras que los ingresos del Estado aumentaron 13.2% interanual.

“Este crecimiento de los ingresos se explica principalmente por una mejor recaudación del Gobierno Central y por el desempeño del renovado sistema de la Caja de Seguro Social (CSS)".

En cuanto al Canal de Panamá, el reporte indica que los ingresos de la vía interoceánica compensan el costo de los subsidios que mantiene el Estado.

“Los mayores ingresos provenientes del Canal de Panamá, impulsados por un aumento en el tráfico marítimo y mayores tarifas de subasta aplicadas desde marzo, deberían compensar con creces los costos de los subsidios focalizados al combustible".

Por otra parte, advierte que una eventual reapertura y que sea permanente del Estrecho de Ormuz podría modificar parcialmente esta dinámica. Tesis que el mismo Canal tiene entre sus estimaciones para prever el tránsito para lo que queda del año fiscal 2026 que cierra en septiembre.

A pesar de los avances en materia fiscal, el reporte de JP Morgan considera que el fuerte crecimiento económico continúa siendo el principal respaldo de las finanzas públicas panameñas.

Igualmente, el reporte hace referencia a una posible reapertura de la mina Cobre Panamá durante el segundo semestre de 2027, lo que −según el banco de inversión− “aportaría un impulso adicional al crecimiento económico, las finanzas públicas y las cuentas externas”.

JP Morgan concluye en que Panamá preservará su grado de inversión por parte de Moody’s, que la ha calificado en Baa3.

“Dado el ajuste fiscal que se está ejecutando, las perspectivas de crecimiento económico y la posibilidad de reabrir la mina Cobre Panamá, el banco concluye que no existe actualmente un caso lo suficientemente sólido para que Moody’s materialice una rebaja de calificación basada en esa perspectiva negativa“.