Panamá, 10 de septiembre del 2025

    El cofundador de Oracle supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

    EFE
    Fotografía de archivo del 21 de enero de 2025, que muestra al director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington (EE. UU). EFE

    El empresario Larry Ellison se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó, según apunta hoy el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

    La fortuna de Ellison (81 años), que es presidente y director de tecnología de Oracle, se disparó a 101,000 millones de dólares a las 10:10 de Nueva York (14:10 GMT), después de que su empresa anunciara ayer la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

    Este aumento elevó su fortuna de Ellison a 393,000 millones de dólares, pasando así por delante de Elon Musk (54 años), que tiene una fortuna de 385,000 millones de dólares y ha reinado casi un año en esta lista de Bloomberg.

    No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440,000 millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406,300 millones de dólares.

    EFE

    Agencia de noticias

