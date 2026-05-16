El corredor ferroviario Panamá-Costa Rica; una ambición regional bajo la prueba de la carga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá y Costa Rica presentaron la visión de un corredor ferroviario regional conectado con puertos, zonas francas y centros logísticos, con la meta de extender la red hacia el resto de Centroamérica y México.

El proyecto del tren Panamá-David-Frontera ha comenzado a perfilarse como la base de un futuro corredor ferroviario centroamericano.

Así quedó planteado durante el XII Congreso Mundial de Zonas Francas, donde representantes de Panamá y Costa Rica presentaron una visión regional de integración logística, comercial e industrial conectada por tren y con potencial de extenderse hasta México.

Según lo planteado en el evento realizado en ciudad de Panamá, la iniciativa contempla unir puertos, zonas francas, centros logísticos y áreas productivas desde el Pacífico panameño hasta Costa Rica, con la aspiración de ampliar posteriormente la conexión hacia el resto de Centroamérica y México.

El secretario nacional del Ferrocarril de Panamá, Henry Faarup, sostuvo que el proyecto busca transformar la logística regional y facilitar la integración económica centroamericana.

“Hoy día, el comercio con Centroamérica se realiza principalmente mediante el transporte terrestre por camiones, pero esto cambiaría con este ferrocarril”, afirmó, al señalar que la obra permitiría reducir hasta en un 60% los costos del transporte de carga.

Sin embargo, Los estudios de factibilidad financiera serán determinantes para establecer la viabilidad económica del proyecto y confirmar si uno de los proyectos bandera del presidente José Raúl Mulino podrá sostenerse con el volumen de carga movilizada y la cantidad de pasajeros que utilicen el sistema ferroviario.

Hasta el momento, el Gobierno no ha revelado las proyecciones sobre el volumen de carga que se espera transportar mediante el tren, un dato clave para medir si realmente existe una demanda suficiente que justifique una inversión multimillonaria en una infraestructura que atravesaría el istmo.

Los estudios de factibilidad financiera serán determinantes para establecer la viabilidad económica del proyecto y confirmar si uno de los proyectos bandera del presidente José Raúl Mulino podrá sostenerse con el volumen de carga movilizada y la cantidad de pasajeros que utilicen el sistema ferroviario.

Hasta el momento, el Gobierno no ha revelado las proyecciones sobre el volumen de carga que se espera transportar mediante el tren, un dato clave para medir si realmente existe una demanda suficiente que justifique una inversión multimillonaria en una infraestructura que atravesaría el istmo.

Faarup indicó que en junio estará listo el estudio de factibilidad económica. LP/Katiuska Hernández

En marzo pasado, Panamá suscribió un Memorando de Entendimiento con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en materia de cooperación ferroviaria, con el objetivo de convertir esta obra en un corredor logístico ferroviario regional.

Durante el congreso, Hans Ardón, representante de Faster un consorcio que evalúa el plan ferroviario de Costa Rica, aseguró que el proyecto permitiría reducir de manera significativa los costos y tiempos del comercio regional.

“Prácticamente el 95% del comercio intrarregional se realiza a través de carreteras. Nuestra intención es que la continuidad de este proyecto pueda beneficiar a toda la región”, expresó.

Añadió que el plan ferroviario centroamericano, impulsado dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), contempla inversiones por aproximadamente $16 mil millones hacia 2035 para mejorar la conectividad regional.

Ardón indicó que Costa Rica proyecta desarrollar cerca de 500 kilómetros de infraestructura ferroviaria para conectar sus capacidades productivas con la infraestructura logística panameña y el Canal de Panamá a través del tren, lo que representaría una inversión cercana a los $8 mil millones.

“Lo que estamos construyendo son ecosistemas productivos integrados que faciliten la producción en toda la zona pacífica de Costa Rica”, afirmó.

Hans Ardón presentó el proyecto del corredor ferroviario de Centroamérica. LP/Katiuska Hernández

También adelantó que ambos países trabajan en un modelo aduanero integrado “para que la carga se movilice como si se tratara de una sola aduana”.

El representante costarricense agregó que la iniciativa también apunta a cumplir metas ambientales y de sostenibilidad.

“Esperamos que, mediante una infraestructura como esta, el 75% del CO2 generado por el transporte carretero pueda reducirse”, indicó, al tiempo que destacó que el proyecto contempla nuevos centros logísticos de alta tecnología y el desarrollo de nuevas zonas francas en la región.

Avance del proyecto

El proyecto ferroviario de Panamá contempla una línea de 482 kilómetros, con 14 estaciones y una primera fase entre Albrook y Divisa.

Faarup reiteró que Albrook se convertirá en “la estación principal del ferrocarril”, aprovechando las cerca de 100 hectáreas que ocupa actualmente el aeropuerto Marcos A. Gelabert, cuya operación sería trasladada, en un plazo aproximado de cinco años, hacia Panamá Pacífico.

“El aeropuerto sí se va a mover, pero se mantendrá allí mismo durante los próximos cinco años. Se construirá una terminal, aunque no tan grande como se había pensado inicialmente, para darle tiempo al aeropuerto”, explicó Faarup a La Prensa.

Trazado oficial del tren Panamá-David. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

El proyecto permitirá viajar desde ciudad de Panamá hasta David en menos de tres horas, alcanzando velocidades de hasta 180 kilómetros por hora.

Faarup indicó además que la red ferroviaria se integrará con las líneas existentes para conectar los principales puertos del país, entre ellos Manzanillo, Cristóbal y la Zona Libre de Colón.

Asimismo, señaló que el sistema se extenderá hacia Rodman, Panamá Pacífico, La Chorrera y Capira, donde se proyecta desarrollar un puerto terrestre de entre 100 y 200 hectáreas para el manejo de contenedores y procesos aduaneros.

El funcionario adelantó que en junio estará listo el modelo económico elaborado por KPMG, con la asesoría de empresas ferroviarias internacionales como Renfe, de España, y la estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá).

Hasta ahora, se estima que el proyecto puede significar una inversión de entre $4,000 millones y $8,000 millones. El gobierno británico ha propuesto una línea de financiamiento de 5,000 millones de libras esterlinas (aproximadamente $6,000 millones a $6,500 millones) para obras de infraestructura, con prioridad para el tren.