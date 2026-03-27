El crucero Brilliant Lady cruza el Canal y saluda con un ‘Qué Xopa’ en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El crucero de la línea Virgin Voyages con capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes se integra a la ruta canalera.

El Canal de Panamá recibió el tránsito inaugural del crucero neopanamax Brilliant Lady, de la línea Virgin Voyages, marcando la primera operación de esta compañía a través de la vía interoceánica.

En medio de su travesía por Panamá, la embarcación llamó la atención en la bahía de Colón, donde la noche del miércoles 25 de marzo, iluminó en su cubierta un mensaje con la frase “Qué Xopa”, en un gesto que sorprendió a quienes presenciaban su llegada y posterior atraque en la terminal Colón 2000.

Durante su tránsito por las esclusas neopanamax —que este año cumplen diez años de operación— el Canal entregó al crucero una placa conmemorativa, siguiendo la tradición para los tránsitos inaugurales.

Canal de Panamá recibió el primer tránsito de crucero de línea Virgin Voyages. Cortesía ACP

El Brilliant Lady, con 277 metros de eslora y 38 metros de manga, tiene capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes.

La Autoridad del Canal de Panamá explicó que este crucero forma parte del grupo de cinco embarcaciones de pasajeros que realizan su primer tránsito en la temporada 2025–2026, junto con el Aidadiva, Celebrity Ascent, Star Seeker y el Disney Adventure, este último cruzó el pasado 2 de febrero.

Con 277 metros de eslora, 38 metros de manga y capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, el Brilliant Lady forma parte del grupo de cinco cruceros que completan su primer tránsito en la temporada 2025–2026. Cortesía ACP

“El tránsito del crucero neopanamax puso de relieve la precisión operativa de la fuerza canalera, con coordinación de alto nivel entre los equipos de practicaje, remolque, control de tráfico y operación de esclusas”, resaltó la ACP al señalar que la demanda global de crucesos supera los 30 millones de pasajeros al año y se busca atraer más embarcaciones a la ruta del Canal.