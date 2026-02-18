El ‘culto al clima’ lastra la economía de Europa, dice el secretario de Energía de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El “culto al clima” ha debilitado la economía europea, dijo el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, en una entrevista el martes con la AFP, en la que calificó de “firmeza afectuosa” la manera en que Estados Unidos ve la relación con Europa.

“La experiencia de estos últimos 17 años, que con toda justicia puede calificarse de culto al clima, no ha hecho más que aumentar el precio de la energía”, afirmó Wright, tras participar en una conferencia en la sede del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París.

“Europa en su conjunto produce hoy menos energía que hace 17 años, y los precios han aumentado considerablemente”, agregó.

Según Wright, estas políticas “simplemente han deslocalizado los empleos hacia Asia. Han reducido las oportunidades económicas para los europeos. Han dificultado el pago de sus facturas y han vuelto a Europa muy dependiente de Rusia”.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Estados Unidos ha emprendido un vigoroso retroceso en materia de políticas con miras a frenar el calentamiento global.

El presidente estadounidense anunció el jueves pasado la derogación de un texto adoptado durante el gobierno de Barack Obama en 2009 que servía de fundamento para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

Y nada más acceder al poder Trump, Estados Unidos también se retiró del Acuerdo de París sobre el clima, por segunda vez tras haberlo hecho ya durante su primer mandato (2017-2021).

“El impacto real (del cambio climático) es que el mundo es un poco más cálido, un poco más verde, un poco más húmedo”, señaló el martes Wright, y subrayó que las políticas sobre el clima “ni siquiera inciden en eso”.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, tiene como objetivo limitar el calentamiento “muy por debajo” de 2°C, y los años 2023, 2024 y 2025 han sido los más calurosos jamás registrados, según el instituto europeo Copernicus.