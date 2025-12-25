El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños

Exclusivo Suscriptores

Las exportaciones panameñas marcaron un incremento de 3.1% durante los primeros 10 meses de 2025, con un total de 835 millones de dólares.

Aunque las proyecciones apuntan a que el año cerrará en positivo, las cifras no reflejan los desafíos que enfrentó este año el sector exportador, producto del incremento en los aranceles por parte de Estados Unidos, principal socio comercial del país.

La presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), Bianca Morán, indicó que, adicional al alza en los aranceles aplicada por la administración del presidente Donald Trump —lo que ha reducido el margen de ganancia de los exportadores panameños—, también se registra un efecto rebote del que poco se está hablando.

Bianca Morán, presidente de APEX, comentó que compradores están reduciendo el precio que antes pagaban por las exportaciones panameñas en un intento de reducir el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos: Carlos Vidal-Endara

Explicó que países como India y Alemania, entre otros, que fueron afectados con incrementos de dos dígitos en los aranceles de introducción a Estados Unidos, han reducido sus compras y los precios pagados a exportadores como Panamá, en un intento por minimizar el impacto de la política comercial de Washington.

Cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias indican que, en el caso de India, hasta octubre las exportaciones —principalmente de teca sin procesar— alcanzaron 39.2 millones de dólares, mientras que en igual período de 2024 superaban los 48 millones de dólares, lo que representa una disminución de 8.8 millones de dólares.

Sobre los envíos al mercado alemán, los datos de Intelcom revelan una reducción de 3 millones de dólares, con un total de 10.1 millones de dólares entre enero y octubre de 2025. Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones panameñas, con 128.1 millones de dólares, la cifra acumulada hasta octubre es inferior a los 154.9 millones de dólares reportados en el mismo período del año anterior.

Eric Dormoi, director nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), confirmó a La Prensa que las exportaciones a Estados Unidos disminuyeron 30% durante los primeros 10 meses del año. Agregó que los productos más afectados han sido el pescado, el banano, el café, las calabazas, el ron y las papayas.

Las exportaciones de productos del mar han sido la más afectadas por el incremento arancelario impuesto por Estados Unidos. Cortesía MICI

“El azúcar de caña disminuyó en este período un 45%, pero es importante mencionar que este producto se exporta a Estados Unidos bajo un sistema de cuotas, por lo que puede variar en cualquier año”, comentó Dormoi.

En ese sentido, Morán señaló que la cuota de azúcar establecida en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC) era una herramienta legal que contemplaba un precio, lo que brindaba seguridad jurídica a los exportadores panameños. Sin embargo, explicó que esto ya no ocurre, ya que al sumarle el arancel del 10% se afecta directamente el margen de ganancia de los productores nacionales.

De los 10 principales destinos de las exportaciones panameñas entre enero y octubre, en cuatro se registraron resultados negativos, encabezados por los Países Bajos, con una caída de 49.2 millones de dólares. Por su parte, hasta octubre se registraron incrementos en los envíos a Cuba, con un total de 24.5 millones de dólares; Taiwán, con 102.2 millones de dólares; China, con 51.7 millones de dólares; Costa Rica, con 34.9 millones de dólares, y España, que acumuló 23.6 millones de dólares.

Exportadores reportan que compradores en India y Vietnam han reducido el precio que antes pagaban por la madera. El 98% de la madera que exporta Panamá es teca, considerada una de las especies de mayor rentabilidad. Archivo

La presidenta de Apex comentó que, a pesar de que Panamá ya no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, los compradores de ese país han respetado los precios a los exportadores panameños, en especial en los productos del mar, específicamente el camarón congelado.

Comentó que el caso contrario ha ocurrido en Vietnam, donde los precios de exportación de materias primas como la madera han disminuido 30%, situación que ha afectado a los productores panameños de teca sin procesar.

“Ha sido un año de muchos retos. Si bien es cierto que las exportaciones van a cerrar en alza en comparación con el año anterior, hemos enfrentado numerosos problemas a lo largo de 2025 y creemos que, de ahora en adelante, todos los años serán desafiantes bajo las condiciones actuales. Tenemos guerras en distintas regiones y una guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuyas consecuencias debemos enfrentar”, explicó.

Sobre los envíos a Estados Unidos, Morán reiteró que los exportadores panameños se han visto afectados por la reducción de precios impuesta por los importadores estadounidenses, con el objetivo de disminuir el impacto en el precio final al consumidor. Uno de los rubros más golpeados por esta situación ha sido el de los productos del mar.

La presidenta de Apex señaló que, mientras algunos exportadores se han visto obligados a ajustar sus precios —recortando su margen de ganancia—, otros han optado por compartir el costo del arancel con el importador estadounidense.

Agregó que existen productos que sí han registrado una disminución en el volumen exportado, como es el caso del azúcar. Explicó que históricamente el margen de ganancia de los alimentos y de la materia prima es bajo, el cual, a partir del arancel del 10% impuesto por Estados Unidos, se ha reducido aún más, generando pérdidas millonarias para los exportadores nacionales.

Negociación con Estados Unidos

La presidenta de Apex indicó que países de la región han establecido conversaciones con Estados Unidos para reducir o eliminar el incremento del 10% en el impuesto de introducción a las exportaciones. No obstante, señaló que el gremio desconoce si Panamá ha iniciado gestiones similares.

“Estados Unidos por sí solo no modificará el arancel; hay que solicitarlo, y eso es lo que están haciendo algunos países de la región”, explicó Morán, quien agregó que la burocracia continúa afectando la competitividad del país frente a otros competidores, limitando el acceso a mercados importantes para Panamá, como el caribeño.

Reportes regionales indican que Guatemala y El Salvador han logrado avances concretos para reducir o eliminar el incremento arancelario en ciertos productos de sectores clave como textiles, confecciones y bienes con valor agregado.

Estos acuerdos no fueron concesiones unilaterales por parte de Estados Unidos, sino el resultado de negociaciones bilaterales intensas, en las que cada país comprometió acceso recíproco o ajustes normativos que fortalecen la competitividad de sus exportaciones en el mercado estadounidense.

Costa Rica, por su parte, ha adoptado una estrategia de negociación formal activa. Desde mediados de 2025 ha impulsado diálogos estructurados con Washington para abordar el impacto de los aranceles, presentando propuestas sector por sector y buscando cláusulas que permitan excepciones o rebajas graduales.

Al ser consultado sobre la estrategia para incrementar las exportaciones a Estados Unidos, Dormoi explicó que la principal línea de acción ha sido la participación en ferias y misiones comerciales dentro de ese mercado. Señaló que estas actividades buscan conectar directamente a los exportadores panameños con compradores internacionales y funcionan como una vitrina para posicionar productos “Hecho en Panamá”, fortalecer la presencia del país y generar confianza comercial.

Este año, nueve empresas panameñas participaron en la feria internacional Seafood, realizada en Boston, Estados Unidos, uno de los principales eventos del sector pesquero en ese país. El año pasado, las exportaciones panameñas de productos del mar al mercado estadounidense alcanzaron $193.8 millones. Cortesía

Según datos del MICI, en 2025 Panamá participó en eventos sectoriales en Estados Unidos como Seafood North America, en Boston, Massachusetts, para pesca y acuicultura; Specialty Coffee Expo, en Houston, Texas, para café, y Summer Fancy Food Show, en Nueva York, para alimentos. Además, se impulsaron espacios de contacto comercial como una rueda de negocios realizada en Panamá, con compradores de Estados Unidos, el Caribe y Suramérica.

En conjunto, el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos ha reducido los márgenes de ganancia de los exportadores panameños, ha presionado a la baja los precios de varios rubros y ha provocado caídas en volumen en productos sensibles como el azúcar y los productos del mar, evidenciando que, pese al crecimiento agregado de las exportaciones, el impacto de la política comercial estadounidense sigue afectando la competitividad y sostenibilidad del sector exportador panameño.