El endeudamiento pone contra las cuerdas a los hogares panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El crédito de consumo fue el principal impulsor del aumento, al sumar $847 millones en un año. Los préstamos personales superaron los $10 mil millones, mientras las tarjetas de crédito alcanzaron $2,854 millones.

Los panameños mantienen con la banca una deuda superior al monto que el Estado destinará al Presupuesto General de 2027. El saldo, compuesto por créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de vehículos, evidencia el creciente peso del endeudamiento en las finanzas de los hogares.

Mientras el Gobierno administrará $35,111.7 millones el próximo año, el saldo de los créditos de las familias ascendió a $36,997.9 millones al cierre del primer semestre.

El crecimiento interanual de los préstamos es de $1,167.5 millones, equivalente a 3.26%, según el reporte de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Esto refleja cómo las obligaciones financieras avanzan a un ritmo acelerado, en un contexto marcado por el encarecimiento de bienes y servicios y un salario promedio que no ha mostrado un crecimiento suficiente para compensar el aumento del costo de vida.

Muchas personas optan por adquirir créditos personales que tienen una tasa de interés de entre 9% y 14% para cubrir necesidades de educación, salud, o incluso dar la inicial para una vivienda.

El reporte detalla que el crédito de consumo personal aumentó $847.1 millones, o 5.83% al cierre del mes de junio para totalizar un saldo de $15,383.9 millones, mientras que la cartera hipotecaria residencial creció $ 320.4 millones, equivalente a 1.50%, y alcanzó los 21,614.0 millones sumando tanto el financiamiento con tasa de interés preferencial como el no preferencial.

El regulador bancario, indica que el crecimiento del consumo estuvo distribuido entre sus principales productos.

Los préstamos personales registraron el mayor aumento absoluto, por $403 millones; seguido de los préstamos de autos que presentaron el mayor crecimiento relativo, con 11.37%; y el saldo de las tarjetas de crédito aumentaron 7.62%.

Los préstamos personales continuaron siendo el principal componente del crédito de consumo, con una participación aproximada de 66% y un saldo de $10,159 millones, seguidos por las tarjetas de crédito, con 18.6%, y los préstamos de autos, con 15.4%.

Los datos del regulador bancario, detallan que el saldo de las tarjetas de crédito alcanzó los $2,854 millones al cierre de junio. Mientras que la deuda por préstamos de autos sumó los $2,371 millones.

Ingreso comprometido

Cada consumidor no debería endeudarse más allá del 60% de su ingreso mensual, sumando tanto hipotecas y otros compromisos financieros.

Las cifras del regulador bancario contrastan con las del buró de crédito APC Experian, que además de la deuda que tienen los usuarios con los bancos, suma las acreencias con financieras, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y compañías que venden a crédito desde electrodomésticos, equipos para el hogar, hasta autos entre otros bienes.

Al cierre del primer semestre el saldo total adeudado sumando todos esos sectores alcanzó los $42,202 millones, para un total de más de 5.32 millones de obligaciones crediticias activas y un promedio de deuda de $7,931.

La mora general, es decir, el tiempo que tienen sin pagar los créditos por más de dos meses, es de 6.42% pero varía según los sectores, por ejemplo la morosidad con empresas de telecomunicaciones es de 27.29%, con las financieras 16.59%, con las cooperativas 7.09% y con los bancos 4.67%.

La APC refiere que en Panamá hay 895,945 tarjetas de crédito bancarias activas con un una deuda promedio por persona de $3,358. Y la morosidad alcanza el 8.50%.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian, resaltó que más del 93% del saldo total registrado a más de 60 días se mantiene al día. “Se mantiene la tendencia favorable en la administración de las finanzas personales y una mayor cultura de cumplimiento entre los consumidores”, menciona.

Además del saldo de los créditos vigentes, el reporte de la Superintendencia de Bancos refleja cómo se ha comportado la solicitud de créditos nuevos vinculados a las necesidades de los hogares.

En este caso, se gestionaron más de $2,462 millones en nuevos préstamos un aumento de 6.0%. La mayor proporción fue por los créditos de consumo personal, mientras que las colocaciones de hipotecas nuevas disminuyeron 12.37% para un acumulado en seis meses de $736 millones.

Solo en el mes de junio se registró un mayor volumen de créditos nuevos para hipotecas con un alza de 34.3% al pasar de $117.3 millones a $157.5 millones, lo que moderó la caída que venía arrastrando en los meses anteriores.

Para el segundo semestre tanto el regulador bancario como la APC Experian estiman un mayor dinamismo del crédito hipotecario. El gremio inmobiliario espera que al concretarse la eliminación del ITBI para el valor de las viviendas hasta los $120,000 eleve las solicitudes de créditos y se reanime la venta de viviendas.