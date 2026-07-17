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    El Estado inicia proceso de compra del 100% de Petroterminal de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    El Estado inicia proceso de compra del 100% de Petroterminal de Panamá
    Petroterminal de Panamá. Tomada de internet/PTP

    El Estado inició el proceso para adquirir el 100% de la empresa Petroterminal de Panamá, confirmó este viernes 17 de julio el Gobierno, que busca comprar el 41% que administra la empresa estadounidense NIC Holding Corp.

    De acuerdo con el Gobierno panameño, la adquisición del 41% de las acciones se realizará mediante el ejercicio de un derecho contractual vigente desde 1977, establecido en la cláusula décima del Contrato de Asociación.

    Se destaca que la transacción tiene como objetivo fortalecer la gestión de un activo estratégico bajo dirección panameña, para generar mayores beneficios económicos y oportunidades.

    Se explicó que el pago para adquirir el 41% de PTP se realizará mediante un mecanismo financiero que permite cubrir la inversión con los ingresos y flujos generados por la propia empresa.

    En ese sentido, se afirma que la operación no requerirá recursos del Tesoro Nacional, no implicará endeudamiento público ni afectará el financiamiento de obras, programas sociales o inversiones del Gobierno.

    El Estado inicia proceso de compra del 100% de Petroterminal de Panamá
    Petroterminal de Panamá. Cortesía

    Asimismo, se garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación de los servicios a los clientes de PTP.

    Con respecto al precio de adquisición, se adelantó que será determinado conforme a la metodología establecida en el propio Contrato de Asociación, utilizando la fórmula previamente acordada y aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal de Panamá.

    “Panamá está construyendo un mejor futuro, tomando las mejores decisiones y pensando en el porvenir de la nación. Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas. Nuestro objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un comunicado divulgado por la Presidencia de la República.

    Las operaciones de trasbordo de crudo en PTP empezaron el 10 de abril de 1979, en el puerto de Charco Azul, provincia de Chiriquí.

    Para 1980, se acordó la construcción de un oleoducto que cruzara el istmo panameño y una terminal para el manejo y almacenamiento de petróleo ubicada en la costa atlántica, específicamente en la Laguna de Chiriquí.

    De acuerdo con los datos históricos de PTP, desde 1982 hasta 1996, se transportaron más de 2.7 mil millones de barriles de petróleo crudo desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico.

    Desde 1996 hasta la fecha, PTP se ha adaptado a diversas estrategias dentro de la actividad.

    La terminal del Atlántico, en la Laguna de Chiriquí, provincia de Bocas del Toro, está diseñada para el almacenamiento y trasbordo de petróleo crudo a buques petroleros.

    En tanto, al oeste de la bahía de Charco Azul y al este de la península de Burica, provincia de Chiriquí, está la terminal del Pacífico que consta de dos muelles diseñados para carga y descarga de petróleo crudo y derivados del petróleo.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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