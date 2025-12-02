Panamá, 02 de diciembre del 2025

    Aeronáutica Civil

    El Gobierno de Maduro suspende la actividad aerocomercial de Air Europa en Venezuela

    EFE
    Imagen de archio de un avión de Air Europa. EFE/ Juan Pablo Pino

    El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha suspendido, desde el lunes 1 de diciembre, a la aerolínea española Air Europa de toda actividad aerocomercial, según han confirmado este martes a EFE fuentes del sector.

    Air Europa anunció el lunes que, de momento, iba a mantener canceladas sus operaciones en Venezuela hasta el próximo día 12 de diciembre y que iba a monitorizar la situación actual “de manera permanente” para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.

    Información en desarrollo...

