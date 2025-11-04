El guyanés Muhammad Ibrahim es elegido nuevo director general del IICA para el período 2026-2030

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El representante de Guyana, Muhammad Ibrahim, fue elegido este martes 4 de noviembre de 2025 como nuevo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2026-2030.

La elección −por mayoría− se llevó a cabo durante la 23ª Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, el máximo órgano de gobierno del IICA, que se celebra en Brasilia, Brasil, bajo la organización conjunta del Gobierno brasileño y el organismo hemisférico.

“Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución”, expresó Ibrahim tras su designación, de acuerdo con un comunicado oficial.

También reconoció el trabajo del actual director general, Manuel Otero, quien culminará su mandato a finales de este año.

Ibrahim, quien asumirá oficialmente el cargo el 15 de enero de 2026, es ingeniero agrónomo con más de 35 años de experiencia en gestión internacional, enfocado en el fortalecimiento de la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas. Su candidatura fue presentada por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

La ceremonia de toma de posesión se llevará a cabo en enero próximo en la sede central del IICA, ubicada en San José, Costa Rica.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano, que apoya los esfuerzos de sus 34 Estados miembros para impulsar el desarrollo agrícola sostenible y el bienestar de las comunidades rurales en el continente.