El hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en venta tras remodelación de $2,000 millones

El emblemático hotel Waldorf Astoria de Nueva York, uno de los símbolos históricos del lujo en Estados Unidos, será puesto en venta pocos meses después de su reapertura, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

El inmueble, ubicado en Park Avenue, reabrió sus puertas en noviembre pasado tras una profunda renovación que se extendió durante ocho años y que duplicó el presupuesto inicial. El proyecto, que originalmente contemplaba una inversión de $1,000 millones, terminó costando alrededor de $2,000 millones.

La remodelación transformó el histórico hotel de 1,400 habitaciones en un complejo mixto con 375 habitaciones para huéspedes y 372 residencias privadas. Los retrasos extendieron las obras cinco años más de lo previsto.

De acuerdo con el reporte del WSJ, la venta incluiría el hotel, sus restaurantes, tiendas y otros espacios comerciales. Sin embargo, las residencias continuarían comercializándose por separado.

El Waldorf Astoria fue adquirido en 2014 por el grupo chino Anbang Insurance Group por $1,950 millones, en una de las transacciones hoteleras más costosas de la historia. Posteriormente, tras la intervención del gobierno chino y el procesamiento de su entonces presidente ejecutivo, Wu Xiaohui, los activos pasaron a ser administrados por Dajia Insurance Group.

En total, la inversión acumulada en la propiedad supera los $4,000 millones, incluyendo la compra y la remodelación. No obstante, según el WSJ, los propietarios no esperan recuperar la totalidad de lo invertido. El precio estimado de venta superaría los $1,000 millones, lo que limitaría el número de posibles compradores.

Hilton Worldwide mantiene un contrato de gestión a 100 años sobre el hotel, aunque no es propietaria del inmueble. La cadena indicó a Reuters que cualquier consulta sobre la venta debe dirigirse al propietario, Strategic Hotels & Resorts.

El Waldorf Astoria, inaugurado en 1931, ha sido escenario de eventos históricos y culturales, además de alojar a figuras como Marilyn Monroe y servir de locación para producciones cinematográficas, consolidándose como uno de los hoteles más icónicos de Nueva York.